08:07 28.04.2022 (обновлено: 08:43 28.04.2022)
На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная
Под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов началась посевная
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Посевная началась на полях под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
Работы организованы Донецкой народной республикой, взявшей районы вокруг города под свой контроль.
В Мариуполь после освобождения от националистов постепенно возвращается мирная жизнь: в городе начинают работать магазины, на дорогах стало значительно больше машин и людей, а в пасхальную ночь в храмах прошли праздничные службы.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".