Рейтинг@Mail.ru
На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/mariupol-1785861022.html
На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная
На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная - РИА Новости, 28.04.2022
На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная
Посевная началась на полях под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:07
2022-04-28T08:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
мариуполь
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784893884_0:305:3071:2032_1920x0_80_0_0_52cb1d054af2e97925a2618e4c92d116.jpg
МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Посевная началась на полях под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.Работы организованы Донецкой народной республикой, взявшей районы вокруг города под свой контроль.В Мариуполь после освобождения от националистов постепенно возвращается мирная жизнь: в городе начинают работать магазины, на дорогах стало значительно больше машин и людей, а в пасхальную ночь в храмах прошли праздничные службы.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784893884_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_a47f7f7f88960eaa5e470f6e06f5b35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, россия
08:07 28.04.2022 (обновлено: 08:43 28.04.2022)
 
На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная

Под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов началась посевная

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Посевная началась на полях под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.
Работы организованы Донецкой народной республикой, взявшей районы вокруг города под свой контроль.
В Мариуполь после освобождения от националистов постепенно возвращается мирная жизнь: в городе начинают работать магазины, на дорогах стало значительно больше машин и людей, а в пасхальную ночь в храмах прошли праздничные службы.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Разрушенные дома у театрального сквера в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
06:13
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала