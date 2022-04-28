https://ria.ru/20220428/mariupol-1785861022.html

На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная

На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная - РИА Новости, 28.04.2022

На сельхозугодьях под Мариуполем началась посевная

Посевная началась на полях под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:07

2022-04-28T08:07

2022-04-28T08:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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МАРИУПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Посевная началась на полях под Мариуполем после освобождения района от украинских националистов, передает корреспондент РИА Новости.Работы организованы Донецкой народной республикой, взявшей районы вокруг города под свой контроль.В Мариуполь после освобождения от националистов постепенно возвращается мирная жизнь: в городе начинают работать магазины, на дорогах стало значительно больше машин и людей, а в пасхальную ночь в храмах прошли праздничные службы.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html

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Дарья Буймова

в мире, игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, россия