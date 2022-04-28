https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html

Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь

Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь - РИА Новости, 28.04.2022

Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь

Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T06:13

2022-04-28T06:13

2022-04-28T06:13

мариуполь

ситуация в днр и лнр

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин."Пока не намерение, а обследование", — уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то предварительные наметки по этой линии или же это пока просто намерение.

https://ria.ru/20220427/mariupol-1785818991.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, ситуация в днр и лнр, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, в мире, донецкая народная республика