Рейтинг@Mail.ru
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь - РИА Новости, 28.04.2022
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:13
2022-04-28T06:13
мариуполь
ситуация в днр и лнр
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785707395_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_9444dca523e088adfc7b3440d2b406bb.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин."Пока не намерение, а обследование", — уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то предварительные наметки по этой линии или же это пока просто намерение.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785818991.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785707395_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_f8ac41b177931c58ab11253866798469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, ситуация в днр и лнр, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, в мире, донецкая народная республика
06:13 28.04.2022
 
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь

Глава Минстроя Файзуллин: ведомство планирует помогать восстанавливать Мариуполь в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенные дома у театрального сквера в Мариуполе
Разрушенные дома у театрального сквера в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома у театрального сквера в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин.
"Планируем", — сказал он в ответ на вопрос, планирует ли его министерство помогать в восстановлении Мариуполя.
"Пока не намерение, а обследование", — уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то предварительные наметки по этой линии или же это пока просто намерение.
Разрушенные дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 19:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турчак рассказал, как восстанавливается Мариуполь
 
МариупольСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ОбществоВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала