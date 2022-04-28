https://ria.ru/20220428/mariupol-1785856074.html
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь - РИА Новости, 28.04.2022
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:13
2022-04-28T06:13
2022-04-28T06:13
мариуполь
ситуация в днр и лнр
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства Ирек Файзуллин."Пока не намерение, а обследование", — уточнил он, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то предварительные наметки по этой линии или же это пока просто намерение.
https://ria.ru/20220427/mariupol-1785818991.html
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мариуполь, ситуация в днр и лнр, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество, в мире, донецкая народная республика
Минстрой планирует помогать восстанавливать Мариуполь
Глава Минстроя Файзуллин: ведомство планирует помогать восстанавливать Мариуполь в ДНР