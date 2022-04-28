https://ria.ru/20220428/malayziya-1785752721.html

Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая

Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая - РИА Новости, 28.04.2022

Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая

Малайзия отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших в стране с начала пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:43

2022-04-28T07:43

2022-04-28T07:43

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БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Малайзия отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших в стране с начала пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин.По его словам, социальная дистанция между группами лиц и отдельными гражданами перестанет быть обязательной, как и масочный режим на открытом воздухе (в закрытых помещениях использовать средства защиты все еще необходимо).Кроме того, непривитые смогут посещать любые мероприятия наравне с вакцинированными, также отменяются проверки сертификатов об иммунизации при входе в магазины и заведения общественного питания."Теперь проверяться будет не статус вакцинации, а инфицированность коронавирусом", — сказал он, пояснив, что для этого будет достаточно температурного контроля и свежих результатов экспресс-теста."Тем не менее, лицам, находящимся в карантине по COVID-19, и не полностью вакцинированным международным путешественникам вход по-прежнему будет закрыт", — добавил Джамалуддин.По новым правилам, граждане, попавшие на карантин, смогут досрочно его завершить на четвертый день в случае получения отрицательного экспресс-теста, проведенного в присутствии квалифицированного медицинского работника. Если же результат окажется положительным, придется находиться на изоляции целую неделю.По словам министра, запреты на деятельность объектов, находящихся в "негативном списке" совета национальной безопасности Малайзии, в том числе ночных клубов, будут отменены с 15 мая.С 1 апреля страна открыла границы для иностранных туристов. Россияне могут находиться на территории без визы до 30 дней. Для въезда необходимо зарегистрироваться в приложении MySejahtera, оформить страховку с покрытием лечения, предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены), а также сдать два теста на COVID-19 — за 48 часов до вылета и в течение суток по прибытии. Детям до шести лет справки не нужны. Непривитых тоже пускают, но нужно будет пройти карантин.Прямых рейсов из России нет. Добраться из Москвы до Куала-Лумпура можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в середине мая.

https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785566529.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

малайзия, новости - туризм, туризм, медицинские маски, карантин, туристы, вакцинация, коронавирус covid-19