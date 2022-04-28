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Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая - РИА Новости, 28.04.2022
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Туризм
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Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая
Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая - РИА Новости, 28.04.2022
Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая
Малайзия отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших в стране с начала пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:43
2022-04-28T07:43
туризм
малайзия
новости - туризм
туризм
медицинские маски
карантин
туристы
вакцинация
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БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Малайзия отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших в стране с начала пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин.По его словам, социальная дистанция между группами лиц и отдельными гражданами перестанет быть обязательной, как и масочный режим на открытом воздухе (в закрытых помещениях использовать средства защиты все еще необходимо).Кроме того, непривитые смогут посещать любые мероприятия наравне с вакцинированными, также отменяются проверки сертификатов об иммунизации при входе в магазины и заведения общественного питания."Теперь проверяться будет не статус вакцинации, а инфицированность коронавирусом", — сказал он, пояснив, что для этого будет достаточно температурного контроля и свежих результатов экспресс-теста."Тем не менее, лицам, находящимся в карантине по COVID-19, и не полностью вакцинированным международным путешественникам вход по-прежнему будет закрыт", — добавил Джамалуддин.По новым правилам, граждане, попавшие на карантин, смогут досрочно его завершить на четвертый день в случае получения отрицательного экспресс-теста, проведенного в присутствии квалифицированного медицинского работника. Если же результат окажется положительным, придется находиться на изоляции целую неделю.По словам министра, запреты на деятельность объектов, находящихся в "негативном списке" совета национальной безопасности Малайзии, в том числе ночных клубов, будут отменены с 15 мая.С 1 апреля страна открыла границы для иностранных туристов. Россияне могут находиться на территории без визы до 30 дней. Для въезда необходимо зарегистрироваться в приложении MySejahtera, оформить страховку с покрытием лечения, предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены), а также сдать два теста на COVID-19 — за 48 часов до вылета и в течение суток по прибытии. Детям до шести лет справки не нужны. Непривитых тоже пускают, но нужно будет пройти карантин.Прямых рейсов из России нет. Добраться из Москвы до Куала-Лумпура можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в середине мая.
https://ria.ru/20220426/turtsiya-1785566529.html
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малайзия, новости - туризм, туризм, медицинские маски, карантин, туристы, вакцинация, коронавирус covid-19
07:43 28.04.2022
 
Малайзия отменяет большинство COVID-ограничений с 1 мая

Малайзия отменяет большую часть антиковидых ограничений с 1 мая

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкЧайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии
Чайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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БАНГКОК, 28 апр – РИА Новости. Малайзия отменяет с 1 мая большинство ограничений, действовавших в стране с начала пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин.
По его словам, социальная дистанция между группами лиц и отдельными гражданами перестанет быть обязательной, как и масочный режим на открытом воздухе (в закрытых помещениях использовать средства защиты все еще необходимо).
Кроме того, непривитые смогут посещать любые мероприятия наравне с вакцинированными, также отменяются проверки сертификатов об иммунизации при входе в магазины и заведения общественного питания.
"Теперь проверяться будет не статус вакцинации, а инфицированность коронавирусом", — сказал он, пояснив, что для этого будет достаточно температурного контроля и свежих результатов экспресс-теста.
"Тем не менее, лицам, находящимся в карантине по COVID-19, и не полностью вакцинированным международным путешественникам вход по-прежнему будет закрыт", — добавил Джамалуддин.
По новым правилам, граждане, попавшие на карантин, смогут досрочно его завершить на четвертый день в случае получения отрицательного экспресс-теста, проведенного в присутствии квалифицированного медицинского работника. Если же результат окажется положительным, придется находиться на изоляции целую неделю.
По словам министра, запреты на деятельность объектов, находящихся в "негативном списке" совета национальной безопасности Малайзии, в том числе ночных клубов, будут отменены с 15 мая.
С 1 апреля страна открыла границы для иностранных туристов. Россияне могут находиться на территории без визы до 30 дней.
Для въезда необходимо зарегистрироваться в приложении MySejahtera, оформить страховку с покрытием лечения, предъявить сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены), а также сдать два теста на COVID-19 — за 48 часов до вылета и в течение суток по прибытии. Детям до шести лет справки не нужны. Непривитых тоже пускают, но нужно будет пройти карантин.
Прямых рейсов из России нет. Добраться из Москвы до Куала-Лумпура можно на лайнерах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону с вылетом в середине мая.
Туристы на стойке ресепшена отеля в Фетхие, Турция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 18:17Туризм
В Турции отменили обязательное ношение масок в помещениях
 
ТуризмМалайзияНовости - ТуризмТуризмМедицинские маскиКарантинтуристыВакцинацияКоронавирус COVID-19
 
 
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