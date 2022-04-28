https://ria.ru/20220428/lekarstva-1785864700.html
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор - РИА Новости, 28.04.2022
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор
Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:52
2022-04-28T08:52
2022-04-28T09:15
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора.Отмечается, что в среду в ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. Обсуждались вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке."По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220428/farmatsevtika-1785865002.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
08:52 28.04.2022 (обновлено: 09:15 28.04.2022)
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор
Росздравнадзор: в России не фиксируют устойчивого дефицита лекарств