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В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор - РИА Новости, 28.04.2022
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В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор - РИА Новости, 28.04.2022
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор
Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:52
2022-04-28T09:15
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора.Отмечается, что в среду в ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. Обсуждались вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке."По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов", - говорится в сообщении.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
08:52 28.04.2022 (обновлено: 09:15 28.04.2022)
 
В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор

Росздравнадзор: в России не фиксируют устойчивого дефицита лекарств

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Отмечается, что в среду в ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. Обсуждались вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке.
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
08:54
Зарубежные производители не заявляли о прекращении поставок лекарств
"По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов", - говорится в сообщении.
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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