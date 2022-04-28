https://ria.ru/20220428/lekarstva-1785864700.html

В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор

В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор - РИА Новости, 28.04.2022

В России нет устойчивого дефицита лекарств, заявил Росздравнадзор

Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:52

2022-04-28T08:52

2022-04-28T09:15

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в РФ сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора.Отмечается, что в среду в ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. Обсуждались вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке."По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220428/farmatsevtika-1785865002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)