https://ria.ru/20220428/laboratorii-1785854532.html

Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях

Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях - РИА Новости, 28.04.2022

Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях

Посольство России в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным фактам работы биолабораторий на Украине. Сообщение... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T04:41

2022-04-28T04:41

2022-04-28T04:50

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Посольство России в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным фактам работы биолабораторий на Украине. Сообщение диппредставительства размещено в Telegram.Как указывает посольство, "аналитики справедливо задаются вопросами" о том, что исследовалось в финансируемых США лабораториях."Обращаем внимание на то, что вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", — подчеркнули в дипмиссии.Миссия отмечает, что в соответствии с законом США, с санкции правительства разрешаются исследования в области создания биооружия, а "наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции".По данным, обнародованным Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники американского ведомства, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Российская сторона также озвучила имена западных кураторов украинских биолабораторий.

https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html

https://ria.ru/20220418/komissiya-1784131257.html

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в мире, хантер байден, джо байден, россия, украина, сша, министерство обороны сша