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Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/laboratorii-1785854532.html
Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях
Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях - РИА Новости, 28.04.2022
Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях
Посольство России в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным фактам работы биолабораторий на Украине. Сообщение... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T04:41
2022-04-28T04:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
хантер байден
джо байден
россия
украина
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Посольство России в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным фактам работы биолабораторий на Украине. Сообщение диппредставительства размещено в Telegram.Как указывает посольство, "аналитики справедливо задаются вопросами" о том, что исследовалось в финансируемых США лабораториях."Обращаем внимание на то, что вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", — подчеркнули в дипмиссии.Миссия отмечает, что в соответствии с законом США, с санкции правительства разрешаются исследования в области создания биооружия, а "наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции".По данным, обнародованным Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники американского ведомства, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Российская сторона также озвучила имена западных кураторов украинских биолабораторий.
https://ria.ru/20220420/bioataki-1784402422.html
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в мире, хантер байден, джо байден, россия, украина, сша, министерство обороны сша
04:41 28.04.2022 (обновлено: 04:50 28.04.2022)
 
Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях

Посольство РФ: эксперты в США изучают сведения о биолабораториях на Украине

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Посольство России в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным фактам работы биолабораторий на Украине. Сообщение диппредставительства размещено в Telegram.

"Отмечаем, что американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными Силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине", — говорится в комментарии.

Как указывает посольство, "аналитики справедливо задаются вопросами" о том, что исследовалось в финансируемых США лабораториях.
"Обращаем внимание на то, что вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", — подчеркнули в дипмиссии.
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По данным, обнародованным Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники американского ведомства, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Российская сторона также озвучила имена западных кураторов украинских биолабораторий.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХантер БайденДжо БайденРоссияУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
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