04:41 28.04.2022 (обновлено: 04:50 28.04.2022)
Посольство заявило, что эксперты в США изучают данные о биолабораториях
Посольство РФ: эксперты в США изучают сведения о биолабораториях на Украине
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Посольство России в США считает, что в американском экспертном сообществе присматриваются к установленным фактам работы биолабораторий на Украине. Сообщение диппредставительства размещено в Telegram.
"Отмечаем, что американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными Силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине", — говорится в комментарии.
Как указывает посольство, "аналитики справедливо задаются вопросами" о том, что исследовалось в финансируемых США лабораториях.
"Обращаем внимание на то, что вопреки международным обязательствам США сохранили в своем законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия", — подчеркнули в дипмиссии.
Миссия отмечает, что в соответствии с законом США, с санкции правительства разрешаются исследования в области создания биооружия, а "наиболее спорные с точки зрения этики эксперименты проводятся за пределами национальной юрисдикции".
По данным, обнародованным Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники американского ведомства, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти компании были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Российская сторона также озвучила имена западных кураторов украинских биолабораторий.