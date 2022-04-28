https://ria.ru/20220428/kvota-1785974845.html

ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий - РИА Новости, 28.04.2022

ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий

Партия "Единая Россия" внесла поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий размером в 10%, важно, чтобы они начали действовать уже в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:12

2022-04-28T16:12

2022-04-28T16:21

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россия

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госдума рф

андрей турчак

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла поправки о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий размером в 10%, важно, чтобы они начали действовать уже в этом году, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."Мы предлагаем выделить специальную десятипроцентную квоту в вузах. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, и в большинство вузов дети смогут пройти без вступительных испытаний. В действующую квоту для приема льготников будут включены дети всех ветеранов, принимавших участие в боевых действиях. Также предоставляем преимущественное право зачисления детей ветеранов в любой вуз. При этом детям, которые захотят пойти по стопам родителей-военнослужащих, даем право поступления в военные вузы на основании только результатов ЕГЭ", - сообщил Турчак на заседании президиума генсовета.Так, поправки дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета. Турчак также обратился к фракции "Единой России" в Госдуме с просьбой обеспечить скорейшее принятие поправок, чтобы они начали действовать уже в этом году.

https://ria.ru/20220326/donbass-1780207489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, единая россия, госдума рф, андрей турчак