https://ria.ru/20220428/kuyvashev-1785947032.html

Соловьев резко ответил Куйвашеву на совет "следить за языком"

Соловьев резко ответил Куйвашеву на совет "следить за языком" - РИА Новости, 28.04.2022

Соловьев резко ответил Куйвашеву на совет "следить за языком"

Телеведущий Владимир Соловьев назвал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который призвал его "следить за языком" после жестких высказываний в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:26

2022-04-28T14:26

2022-04-28T14:26

общество

евгений куйвашев

екатеринбург

свердловская область

владимир соловьев (телеведущий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев назвал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который призвал его "следить за языком" после жестких высказываний в адрес жителей Екатеринбурга, "приблатненным во власти".В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.Он добавил, что есть в Екатеринбурге настоящие патриоты, на которых держится край, и воины, и работающие на ОПК заводы, а есть "бесы, предающие родину", и посоветовал Куйвашеву, которого он назвал "приблатненным во власти" и "губернатором в законе", выбрать свою сторону. "Вы определитесь, во время спецоперации (на Украине) вы с кем – с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?", - добавил Соловьев.В 2019 году Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины. Сразу после его заявления на въезде в уральскую столицу появился дорожный знак с надписью "Город бесов". Тогда Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".

https://ria.ru/20220407/royzman-1782294579.html

https://ria.ru/20220421/voennye-1784732606.html

екатеринбург

свердловская область

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Кирилл Волков

общество, евгений куйвашев, екатеринбург, свердловская область, владимир соловьев (телеведущий)