Соловьев резко ответил Куйвашеву на совет "следить за языком"
Телеведущий Соловьев назвал свердловского губернатора Куйвашева "приблатненным во власти"
Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев назвал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который призвал его "следить за языком" после жестких высказываний в адрес жителей Екатеринбурга, "приблатненным во власти".
В среду ведущий во время эфира "Соловьев Live" с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты, которая породила подонков, теперь скрывающихся за границей". В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал Соловьева "следить за языком" и заявил, что горожане ждут его приезда в уральскую столицу, чтобы высказать свою позицию.
"Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить, как с губернатором или следить за базаром? Это что сейчас было – следить за языком? Ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?... Отличная манера общения государственного чиновника высокого уровня с журналистом", - сказал ведущий в четверг в эфире "Соловьев Live".
Он добавил, что есть в Екатеринбурге настоящие патриоты, на которых держится край, и воины, и работающие на ОПК заводы, а есть "бесы, предающие родину", и посоветовал Куйвашеву, которого он назвал "приблатненным во власти" и "губернатором в законе", выбрать свою сторону. "Вы определитесь, во время спецоперации (на Украине) вы с кем – с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами?", - добавил Соловьев.
В 2019 году Соловьев назвал жителей Екатеринбурга "наследниками бесов" в связи с акциями против строительства храма святой Екатерины. Сразу после его заявления на въезде в уральскую столицу появился дорожный знак с надписью "Город бесов". Тогда Куйвашев призвал жителей Екатеринбурга не вестись на провокации и предложил повесить на въезде в город другую табличку с надписью "Город храбрых".