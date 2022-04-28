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Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу - РИА Новости, 29.04.2022
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Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу - РИА Новости, 29.04.2022
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T23:50
2022-04-29T00:16
израиль
тель-авив
госдума рф
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в Госдуме в мае."Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану", - написал Кудрин в своём Telegram-канале.В апреле глава Счетной палаты уже посещал Тель-Авив, что вызвало слухи о его отъезде из России.
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израиль, тель-авив, госдума рф, алексей кудрин, счетная палата рф
23:50 28.04.2022 (обновлено: 00:16 29.04.2022)
 
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу

Глава Счетной палаты Кудрин объявил о поездке в Израиль для медицинских консультаций

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в Госдуме в мае.
"Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану", - написал Кудрин в своём Telegram-канале.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 12:35
Ситуация в России полтора-два года будет очень сложной, считает Кудрин
В апреле глава Счетной палаты уже посещал Тель-Авив, что вызвало слухи о его отъезде из России.
 
ИзраильТель-АвивГосдума РФАлексей КудринСчетная палата РФ
 
 
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