https://ria.ru/20220428/kudrin-1786048604.html

Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу

Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу - РИА Новости, 29.04.2022

Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-28T23:50

2022-04-28T23:50

2022-04-29T00:16

израиль

тель-авив

госдума рф

алексей кудрин

счетная палата рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в Госдуме в мае."Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану", - написал Кудрин в своём Telegram-канале.В апреле глава Счетной палаты уже посещал Тель-Авив, что вызвало слухи о его отъезде из России.

https://ria.ru/20220427/rossiya-1785715323.html

израиль

тель-авив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

израиль, тель-авив, госдума рф, алексей кудрин, счетная палата рф