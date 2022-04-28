https://ria.ru/20220428/kudrin-1786048604.html
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу - РИА Новости, 29.04.2022
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T23:50
2022-04-28T23:50
2022-04-29T00:16
израиль
тель-авив
госдума рф
алексей кудрин
счетная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вновь поедет в Израиль на ранее запланированные медицинские консультации, поездка не помешает его выступлениям в Госдуме в мае."Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле: еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану", - написал Кудрин в своём Telegram-канале.В апреле глава Счетной палаты уже посещал Тель-Авив, что вызвало слухи о его отъезде из России.
https://ria.ru/20220427/rossiya-1785715323.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_76eb1e43289f3bc63507dd95e2200c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тель-авив, госдума рф, алексей кудрин, счетная палата рф
23:50 28.04.2022 (обновлено: 00:16 29.04.2022)
Кудрин объявил о поездке в Израиль на консультацию к врачу
Глава Счетной палаты Кудрин объявил о поездке в Израиль для медицинских консультаций