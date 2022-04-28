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Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/kuchma-1785939580.html
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи - РИА Новости, 28.04.2022
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший председатель правительства Крыма Сергей Куницын лишены званий "Почетный гражданин города-героя Керчи", сообщил глава РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:01
2022-04-28T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
леонид кучма
в мире
украина
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший председатель правительства Крыма Сергей Куницын лишены званий "Почетный гражданин города-героя Керчи", сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Парламент Крыма 20 апреля лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын."Депутаты Керченского горсовета в ходе 69 сессии проголосовали за лишение звания "Почетный гражданин города-героя Керчи" С.В. Куницына и Л.Д. Кучмы", - написал Брусаков в своем Telegram-канале. По его словам, экс-президент Украины и бывший председатель правительства Крыма лишены почетного звания за противоправные действия против интересов РФ и совершение действий, несовместимых с этим званием и порочащим его. "Их фамилии будут сняты с мемориальной доски "Почетные граждане города-героя Керчи", - подчеркнул Брусаков.Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
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леонид кучма, в мире, украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
14:01 28.04.2022 (обновлено: 14:40 28.04.2022)
 
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи

Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма
Бывший президент Украины Леонид Кучма - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Леонид Кучма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший председатель правительства Крыма Сергей Куницын лишены званий "Почетный гражданин города-героя Керчи", сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Парламент Крыма 20 апреля лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын.
"Депутаты Керченского горсовета в ходе 69 сессии проголосовали за лишение звания "Почетный гражданин города-героя Керчи" С.В. Куницына и Л.Д. Кучмы", - написал Брусаков в своем Telegram-канале. По его словам, экс-президент Украины и бывший председатель правительства Крыма лишены почетного звания за противоправные действия против интересов РФ и совершение действий, несовместимых с этим званием и порочащим его. "Их фамилии будут сняты с мемориальной доски "Почетные граждане города-героя Керчи", - подчеркнул Брусаков.
Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
Стенд ПАО Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛеонид КучмаВ миреУкраинаРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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