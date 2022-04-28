https://ria.ru/20220428/kuchma-1785939580.html
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи - РИА Новости, 28.04.2022
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший председатель правительства Крыма Сергей Куницын лишены званий "Почетный гражданин города-героя Керчи", сообщил глава РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:01
2022-04-28T14:01
2022-04-28T14:40
обострение ситуации в днр и лнр
леонид кучма
в мире
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россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма и бывший председатель правительства Крыма Сергей Куницын лишены званий "Почетный гражданин города-героя Керчи", сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Парламент Крыма 20 апреля лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын."Депутаты Керченского горсовета в ходе 69 сессии проголосовали за лишение звания "Почетный гражданин города-героя Керчи" С.В. Куницына и Л.Д. Кучмы", - написал Брусаков в своем Telegram-канале. По его словам, экс-президент Украины и бывший председатель правительства Крыма лишены почетного звания за противоправные действия против интересов РФ и совершение действий, несовместимых с этим званием и порочащим его. "Их фамилии будут сняты с мемориальной доски "Почетные граждане города-героя Керчи", - подчеркнул Брусаков.Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид кучма, в мире, украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
14:01 28.04.2022 (обновлено: 14:40 28.04.2022)
Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи
Экс-президента Украины Кучму лишили звания почетного гражданина Керчи