https://ria.ru/20220428/krysha-1785864095.html

В Москве капитально отремонтируют около 1,2 тысячи крыш жилых домов

В Москве капитально отремонтируют около 1,2 тысячи крыш жилых домов - РИА Новости, 28.04.2022

В Москве капитально отремонтируют около 1,2 тысячи крыш жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 1,2 тысячи крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:45

2022-04-28T08:45

2022-04-28T08:45

москва

петр бирюков

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600573221_0:121:3426:2048_1920x0_80_0_0_3182a2d339846d74189d4e0cd87c1244.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут капитальный ремонт около 1,2 тысячи крыш многоквартирных домов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 79% - плоские наплавляемые крыши, остальные - металлические скатные. Больше всего объектов отремонтируем в Южном и Северо-Восточном административных округах", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения."Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - пояснил Бирюков.По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В этом году такие работы запланированы в 23 зданиях, в том числе "Доме с башенками" на Смоленской площади и доходном доме братьев Грибовых на улице Чаплыгина.

https://realty.ria.ru/20220427/voda-1785483485.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, жкх