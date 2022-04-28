https://ria.ru/20220428/krym-1785984220.html

Задержанный в Крыму украинский морпех готовил теракт в ТЦ "Меганом"

Задержанный в Крыму украинский морпех готовил теракт в ТЦ "Меганом" - РИА Новости, 28.04.2022

Задержанный в Крыму украинский морпех готовил теракт в ТЦ "Меганом"

Задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ бывший украинский военный готовил теракт в самом крупном торгово-развлекательном центре Симферополя и Крыма "Меганом",... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:42

2022-04-28T16:42

2022-04-28T16:49

происшествия

симферополь

россия

красногвардейский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Задержанный в Крыму сотрудниками ФСБ бывший украинский военный готовил теракт в самом крупном торгово-развлекательном центре Симферополя и Крыма "Меганом", сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Симферополе предотвращен теракт в торгово-развлекательном комплексе. Его готовил житель региона 1988 года рождения, сторонник неонацизма, по указанию националистов полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело). Заведено дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ."Террористический акт готовился в торгово-развлекательном центре "Меганом" в Симферополе", - сообщил источник, добавив, что подозреваемый в приготовлении террористического акта был задержан во вторник в Красногвардейском районе Крыма.ТРЦ "Меганом" - самый крупный торгово-развлекательный центр Симферополя и Крыма, общая площадь более 74 тысяч квадратных метров. Кроме продовольственного супермаркета и многочисленных магазинов здесь расположены фуд-корты, спортивные и детские площадки, каток, боулинг, большой кинотеатр.В квартире, где жил задержанный, изъято самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. Также обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта, сообщили в ФСБ.

https://ria.ru/20220428/zaderzhanie-1785910392.html

https://ria.ru/20220427/kazn-1785701054.html

симферополь

россия

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, симферополь, россия, красногвардейский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)