https://ria.ru/20220428/kosmos-1786036434.html
Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA
Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA - РИА Новости, 28.04.2022
Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в ходе работ в открытом космосе подготовили европейский манипулятор ERA, установленный на... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:25
2022-04-28T21:25
2022-04-28T21:26
космос - риа наука
корсаков
европа
международная космическая станция (мкс)
мс-21
роскосмос
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в ходе работ в открытом космосе подготовили европейский манипулятор ERA, установленный на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука", к включению, Сергей Корсаков, управляя манипулятором с борта станции, совершил им первое движение, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Включение манипулятора произошло после того, как космонавты за бортом МКС сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора и разблокировали его механизмы захвата.Артемьеву и Матвееву ещё предстоит подготовить концевые эффекторы ("кисти" руки-манипулятора) и локоть ERA к работе, смонтировать три поручня на манипуляторе и провести наблюдения за перемещениями концевых эффекторов ERA на базовые лётные точки (специальные платформы, цепляясь к которым рука сможет "шагать" по станции).Управлять манипулятором будет Корсаков. Ему предстоит последовательно перестыковать ERA по базовым летным точкам c одной стороны модуля "Наука" на другую, при этом обойдя солнечную батарею модуля.Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".После приведения манипулятора в работоспособное состояние на российском сегменте пройдут "грандиозные выходы по переносу полезного груза". Как уточнили Матвеев и Корсаков, с малого исследовательского модуля - 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785672566.html
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космос - риа наука, корсаков, европа, международная космическая станция (мкс), мс-21, роскосмос
21:25 28.04.2022 (обновлено: 21:26 28.04.2022)
Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA
Российские космонавты впервые активировали европейский манипулятор ERA
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в ходе работ в открытом космосе подготовили европейский манипулятор ERA, установленный на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука", к включению, Сергей Корсаков, управляя манипулятором с борта станции, совершил им первое движение, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Включение манипулятора произошло после того, как космонавты за бортом МКС
сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора и разблокировали его механизмы захвата.
Артемьеву и Матвееву ещё предстоит подготовить концевые эффекторы ("кисти" руки-манипулятора) и локоть ERA к работе, смонтировать три поручня на манипуляторе и провести наблюдения за перемещениями концевых эффекторов ERA на базовые лётные точки (специальные платформы, цепляясь к которым рука сможет "шагать" по станции).
Управлять манипулятором будет Корсаков
. Ему предстоит последовательно перестыковать ERA по базовым летным точкам c одной стороны модуля "Наука" на другую, при этом обойдя солнечную батарею модуля.
Манипулятор ERA создан в Европе
и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".
После приведения манипулятора в работоспособное состояние на российском сегменте пройдут "грандиозные выходы по переносу полезного груза". Как уточнили Матвеев и Корсаков, с малого исследовательского модуля - 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.
Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21
" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.