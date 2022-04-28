https://ria.ru/20220428/kosmos-1786036434.html

Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA

Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA - РИА Новости, 28.04.2022

Российские космонавты впервые активировали манипулятор ERA

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в ходе работ в открытом космосе подготовили европейский манипулятор ERA, установленный на... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:25

2022-04-28T21:25

2022-04-28T21:26

космос - риа наука

корсаков

европа

международная космическая станция (мкс)

мс-21

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765353216_0:220:640:580_1920x0_80_0_0_724ff829b78bdd3f2489899d3dfa58ae.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев в ходе работ в открытом космосе подготовили европейский манипулятор ERA, установленный на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука", к включению, Сергей Корсаков, управляя манипулятором с борта станции, совершил им первое движение, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Включение манипулятора произошло после того, как космонавты за бортом МКС сняли чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с манипулятора и разблокировали его механизмы захвата.Артемьеву и Матвееву ещё предстоит подготовить концевые эффекторы ("кисти" руки-манипулятора) и локоть ERA к работе, смонтировать три поручня на манипуляторе и провести наблюдения за перемещениями концевых эффекторов ERA на базовые лётные точки (специальные платформы, цепляясь к которым рука сможет "шагать" по станции).Управлять манипулятором будет Корсаков. Ему предстоит последовательно перестыковать ERA по базовым летным точкам c одной стороны модуля "Наука" на другую, при этом обойдя солнечную батарею модуля.Манипулятор ERA создан в Европе и предназначен для перемещения различных грузов (в том числе научного оборудования) снаружи российского сегмента МКС, а также выноса их наружу и возвращения внутрь станции через шлюзовую камеру модуля "Наука".После приведения манипулятора в работоспособное состояние на российском сегменте пройдут "грандиозные выходы по переносу полезного груза". Как уточнили Матвеев и Корсаков, с малого исследовательского модуля - 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220427/bezopasnost-1785672566.html

корсаков

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, корсаков, европа, международная космическая станция (мкс), мс-21, роскосмос