https://ria.ru/20220428/kosmos-1785868212.html

Самарские ученые хотят отправить в космос "потомков" растений-космонавтов

Самарские ученые хотят отправить в космос "потомков" растений-космонавтов - РИА Новости, 28.04.2022

Самарские ученые хотят отправить в космос "потомков" растений-космонавтов

Ученые Самарского университета планируют впервые отправить в космос на российском биоспутнике "Бион-М" номер 2 партию семян редких растений, "предки" которых в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:18

2022-04-28T09:18

2022-04-28T09:29

наука

космос - риа наука

самарская область

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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Ученые Самарского университета планируют впервые отправить в космос на российском биоспутнике "Бион-М" номер 2 партию семян редких растений, "предки" которых в 2013 году уже побывали на орбите, с целью оценить повторяющееся в поколениях возможное влияние факторов космического полета на развитие растений, сообщила пресс-служба вуза."Уникальность эксперимента ученых Самарского университета в том, что объектом их исследования выбраны семена не сельскохозяйственных культур, а растений природной флоры, тем более редких видов, к тому же выращенных из семян, уже побывавших в космосе. Эксперимент также должен помочь в ответе на вопрос, можно ли создать в космосе резервное хранилище семян земных растений - орбитальный банк семян на случай какого-нибудь земного катаклизма... Идея орбитального хранилища имеет право на существование и заслуживает проверки", - говорится в сообщении.По словам заведующей кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королева Людмилы Кавеленовой, в космос отправятся семена более 30 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Самарской области, в их числе "потомки" растений, выращенных из семян, которые в 2013 году побывали в космосе на борту спутника "Бион-М" номер один.Как пояснила сотрудница отдела флоры Ботанического сада самарского вуза Елена Павлова, редкие растения физиологически более чувствительны к изменениям, поэтому именно они могут гораздо ярче показать, насколько сильно могут влиять факторы космического полета на растения."В эксперименте будут задействованы, например, семена гвоздики Андржеевского, льна многолетнего, прострела раскрытого, касатика карликового - все это многолетние травянистые растения, которые встречаются в Самарской области... Кроме того, в эксперименте будут представлены и семена растений, которые ранее нами не изучались в космическом аспекте", - цитирует слова Павловой пресс-служба.Уточняется, что полевые опыты с семенами, побывавшими в экспедиции на биоспутнике "Бион-М" в 2013 году, показали, что у ряда видов растений после полета на орбиту грунтовая всхожесть семян выросла до 70-80% по сравнению с 30-50% всхожести у тех, которые не летали в космос, а также среди растений-"космонавтов" отмечались необычно крупные экземпляры.Второй биоспутник "Бион-М" предложено отправить в космос в 2024 году для подготовки к последующему строительству там Российской орбитальной служебной станции. Пассажирами "Биона-М" станут мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы. В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в 2013 году с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

https://ria.ru/20220412/kuzgtu-1783068678.html

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

космос - риа наука, самарская область, самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука