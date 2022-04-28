https://ria.ru/20220428/korruptsiya-1785886614.html
Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию
Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию - РИА Новости, 28.04.2022
Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию
Силовики задержали сотрудника ИФНС России №29 в Москве по делу о коррупции, в инспекции идут обыски, сообщила РИА Новости общественница Ольга Дружинина. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:58
2022-04-28T10:58
2022-04-28T10:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника ИФНС России №29 в Москве по делу о коррупции, в инспекции идут обыски, сообщила РИА Новости общественница Ольга Дружинина."Насколько мне известно, в налоговой №29 сейчас проходят обыски. Один из сотрудников задержан за коррупционное преступление", - сказала она.Дружинина добавила, что фигурант помещен под домашний арест.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию
Сотрудника налоговой инспекции №29 в Москве задержали за коррупцию
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника ИФНС России №29 в Москве по делу о коррупции, в инспекции идут обыски, сообщила РИА Новости общественница Ольга Дружинина.
"Насколько мне известно, в налоговой №29 сейчас проходят обыски. Один из сотрудников задержан за коррупционное преступление", - сказала она.
Дружинина добавила, что фигурант помещен под домашний арест.
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.