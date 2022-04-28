https://ria.ru/20220428/korruptsiya-1785886614.html

Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию

Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию - РИА Новости, 28.04.2022

Сотрудника налоговой инспекции в Москве задержали за коррупцию

Силовики задержали сотрудника ИФНС России №29 в Москве по делу о коррупции, в инспекции идут обыски, сообщила РИА Новости общественница Ольга Дружинина. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:58

2022-04-28T10:58

2022-04-28T10:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Силовики задержали сотрудника ИФНС России №29 в Москве по делу о коррупции, в инспекции идут обыски, сообщила РИА Новости общественница Ольга Дружинина."Насколько мне известно, в налоговой №29 сейчас проходят обыски. Один из сотрудников задержан за коррупционное преступление", - сказала она.Дружинина добавила, что фигурант помещен под домашний арест.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/rogozin-1784878113.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва