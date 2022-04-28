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В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:06
2022-04-28T11:06
2022-04-28T11:06
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 596 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах, снижение в 47, ситуация не изменилась в десяти субъектах РФ.Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 166 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 7 681 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 166 человек", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 063 человека, что на 3,61% меньше по сравнению с 27 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 7681 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13% меньше, чем накануне, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 596 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах, снижение в 47, ситуация не изменилась в десяти субъектах РФ
.
Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 166 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 7 681 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 166 человек", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 063 человека, что на 3,61% меньше по сравнению с 27 апреля.