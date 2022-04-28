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В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220428/koronavirus-1785889302.html
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:06
2022-04-28T11:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 28 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 596 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах, снижение в 47, ситуация не изменилась в десяти субъектах РФ.Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 166 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 7 681 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 166 человек", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 063 человека, что на 3,61% меньше по сравнению с 27 апреля.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
11:06 28.04.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2596 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 7681 новый случай заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 13% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 28 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 596 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 28 регионах, снижение в 47, ситуация не изменилась в десяти субъектах РФ.
Более 7,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 166 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 7 681 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 166 человек", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 11 063 человека, что на 3,61% меньше по сравнению с 27 апреля.
 
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