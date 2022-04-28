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"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию

"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию - РИА Новости, 28.04.2022

"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию

В ночь на среду в приграничных Курской и Воронежской областях системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, а под Белгородом задержали... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:00

2022-04-28T08:00

2022-04-28T08:01

безопасность

игорь конашенков

ллойд остин

украина

россия

курская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Коц. В ночь на среду в приграничных Курской и Воронежской областях системы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ, а под Белгородом задержали диверсантов, готовивших теракты на путях следования российских войск. Подобных атак уже десятки: Киев старается перенести боевые действия на территорию России. Кто за этим стоит — в материале РИА Новости.Ударный расходникО сбитых дронах журналистам сообщили губернаторы Курской и Воронежской областей. В соцсетях появились фото и видео от очевидцев: в небе на фоне городской застройки отчетливо различимы дымный след от зенитной ракеты и белое облако разрыва. Позже выяснилось, что по крайней мере один из сбитых БПЛА — разведывательно-ударный "Байрактар". Неизвестно, нес ли он ракеты и бомбы, но все это очень опасно для приграничных регионов.В понедельник над Курской областью сбили сразу два украинских "Байрактара" — обломки обнаружили в поле жители села Боровское. Обошлось без жертв и разрушений. А в начале апреля ударный БПЛА уничтожили на севере Крыма, незначительные повреждения получили два частных дома. Видно, что Украина наращивает интенсивность боевого применения дронов по российской территории. У ВСУ, судя по всему, еще много таких беспилотников.Напомним, "Байрактары" Украине продает Турция. Первая партия в Киев поступила в январе 2019-го. Всего в арсеналах ВСУ было порядка 20 ударных БПЛА. Однако после 24 февраля Турция резко нарастила их поставки. И этот поток не иссякнет, пока не будут уничтожены замаскированные пункты управления. Они гораздо дороже самих аппаратов, к ним всегда можно подключить новые взамен выбывших из строя. По сути, беспилотники в современной войне — эффективный расходник, который не жалко.Тактика террораВскоре после начала российской спецоперации во всех граничащих с Украиной регионах объявили повышенный, "желтый" уровень террористической опасности. Это не перестраховка: за восемь лет западные инструкторы серьезно натаскали специалистов из ВСУ и СБУ на диверсии и теракты. Их обучали действовать в глубоком тылу противника, организовывать схроны, оборудовать явочные квартиры, обращаться с оружием и взрывчаткой. Угрозу представляют не только украинцы, но и завербованные россияне.В среду оперативники ФСБ задержали в Белгородской области двух местных жителей. Они признались, что планировали подрывать железнодорожные пути, по которым идут эшелоны с военной техникой. Кроме того, долгое время загружали на сайт "Миротворец" информацию о российских солдатах и офицерах. Этот скандальный ресурс публикует персональные данные журналистов, в том числе иностранных, военнослужащих республик Донбасса и других "врагов Украины".В Белгородской области украинские националисты несколько раз пытались совершить диверсию на железной дороге. А их российские единомышленники планировали теракты в других регионах.Генпрокурор Игорь Краснов в ежегодном докладе Совету Федерации несколько дней назад сообщил, что в Тверской области арестовали учащегося колледжа — сторонника неонацистской организации "М.К.У."*, собиравшегося устроить в День Победы теракт на объекте транспортной инфраструктуры.К слову, членов этой банды ловят регулярно: у российских спецслужб большой опыт борьбы с террористическим подпольем."Украина выбрала откровенно террористическую тактику, — отмечает военный эксперт Борис Рожин. — Националисты берут людей в заложники и используют в качестве живого щита — точно так же, как ИГ* в Сирии. Пытаются организовать теракты, точечные ликвидации, чтобы запугать и дезорганизовать наш тыл. Понятно, что ради пропаганды они припишут себе любой пожар или ЧП в России. Но очевидно, что какая-то агентура, подчиняющаяся СБУ или Главному управлению разведки, тоже действует".Цели в тылуСчет обстрелов российских приграничных населенных пунктов идет на десятки. Первый удар украинские военные нанесли 24 февраля. Пострадали населенный пункт Широчанка Ейского района Краснодарского края, село Рюмшино на севере Крыма и погранпункт пропуска "Теткино" в Курской области. Жертв и серьезных разрушений не было.Интенсивность обстрелов только нарастала. Кроме того, противник неоднократно пробовал прорваться малыми силами на территорию России с пропагандистскими целями: занять ближайший населенный пункт, поднять над ним украинский флаг и объявить в СМИ о громкой "перемоге". Все эти попытки были пресечены.Пока наибольшего "успеха" добилась украинская армейская авиация. В ночь на 1 апреля два ударных вертолета Ми-24 на малой высоте вошли в воздушное пространство России и ударили неуправляемыми ракетами по нефтебазе в Белгороде. Как сообщили в МЧС, загорелись восемь резервуаров с топливом.Украинские вертолетчики повторили воздушный рейд ровно через две недели. Четырнадцатого апреля Ми-24 обстреляли жилые кварталы в поселке Климово Брянской области. Пострадали восемь человек, включая двухлетнего ребенка. Двое получили тяжелые ранения. Кроме того, было повреждено около 100 домов.Атаковать территорию России украинское руководство подталкивают западные покровители. В частности, замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппер прямо заявил: "Выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно".Не отстают и американцы, пообещавшие передать Киеву дальнобойные оперативно-тактические ракетные комплексы HIMARS, способные бить на 300 километров. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, у России после конфликта на Украине "не должно остаться оборонного потенциала". Однако вряд ли ВСУ, получив современные ОТРК, ограничатся ударами по военным целям.Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в середине апреля предупреждал: если обстрелы российской территории, диверсии и теракты продолжатся, вооруженные силы "нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве". Кроме того, армия стала активно препятствовать переброске военной техники с запада на восток Украины, уничтожая тяговые подстанции железной дороги и повреждая крупные мосты.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/pvo-1785654894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/krasnodar-1781341982.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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