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В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане - РИА Новости, 28.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220428/klapan-1785857020.html
В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане
В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане - РИА Новости, 28.04.2022
В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава в городе Новосибирск провели сложнейшую, первую в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:03
2022-04-28T12:24
наука
новосибирск
общество
здоровье
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НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава в городе Новосибирск провели сложнейшую, первую в отечественной практике операцию на сердце 21-летней девушке через разрез в шесть сантиметров, сообщает учреждение.В клинике пояснили, что в норме у аортального клапана человека есть три створки, которые обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. У пациентки из Братска оказалась редкая врожденная аномалия сердца — одностворчатый клапан. Порок не вызывал беспокойства до зрелого возраста, однако со временем привел к затруднению оттока крови в аорту, которая снабжает кровью весь организм. Встал вопрос об операции.Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки, отметил он.Она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной терапии. "Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса", — добавил Богачев-Прокофьев.Процедура Росса заключается в замене пораженного аортального клапана идентичным по строению и физиологии собственным клапаном легочной артерии пациента (аутографтом). Его работа в течение длительного времени, устойчивость к инфекции и отсутствие риска тромбоэмболических осложнений дает человеку возможность вернуться к полноценной жизни.В клинике подчеркнули, что такая операция с использованием небольшого хирургического доступа стала первой в отечественной медицинской практике. В мире же известно всего о двух подобных случаях хирургического вмешательства.
https://ria.ru/20220428/serdtse-1785855423.html
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новосибирск, общество, здоровье
07:03 28.04.2022 (обновлено: 12:24 28.04.2022)
 
В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане

В Новосибирске хирурги впервые в России провели сложнейшую операцию на сердечном клапане

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрачи проводят операцию на открытом сердце
Врачи проводят операцию на открытом сердце - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Врачи проводят операцию на открытом сердце. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава в городе Новосибирск провели сложнейшую, первую в отечественной практике операцию на сердце 21-летней девушке через разрез в шесть сантиметров, сообщает учреждение.
В клинике пояснили, что в норме у аортального клапана человека есть три створки, которые обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. У пациентки из Братска оказалась редкая врожденная аномалия сердца — одностворчатый клапан. Порок не вызывал беспокойства до зрелого возраста, однако со временем привел к затруднению оттока крови в аорту, которая снабжает кровью весь организм. Встал вопрос об операции.

"Пациентке было показано протезирование пораженного аортального клапана сердца. Однако механические и биологические протезы, к сожалению, не могут приблизиться к функциональным и физиологическим параметрам, которые соответствуют норме", — рассказал директор института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Александр Богачев-Прокофьев.

Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки, отметил он.
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Она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной терапии. "Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса", — добавил Богачев-Прокофьев.
Процедура Росса заключается в замене пораженного аортального клапана идентичным по строению и физиологии собственным клапаном легочной артерии пациента (аутографтом). Его работа в течение длительного времени, устойчивость к инфекции и отсутствие риска тромбоэмболических осложнений дает человеку возможность вернуться к полноценной жизни.

"В ходе вмешательства мы забрали собственный легочный клапан пациентки, погрузив его в синтетический сосудистый протез для профилактики расширения корня аорты, и имплантировали на место пораженного аортального клапана сердца. В позицию забранного легочного клапана имплантировали гомографт (специально обработанный имплант, забранный у донора). Весь объем вмешательства выполнили через мини-доступ в 6 сантиметров, что стало щадящей альтернативой стандартному срединному доступу, заключающемуся в рассечении грудины от 18 до 20 сантиметров", — привел подробности специалист.

В клинике подчеркнули, что такая операция с использованием небольшого хирургического доступа стала первой в отечественной медицинской практике. В мире же известно всего о двух подобных случаях хирургического вмешательства.
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