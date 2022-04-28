https://ria.ru/20220428/klapan-1785857020.html

В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане

В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане - РИА Новости, 28.04.2022

В России впервые провели сложнейшую операцию на сердечном клапане

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава в городе Новосибирск провели сложнейшую, первую в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:03

2022-04-28T07:03

2022-04-28T12:24

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новосибирск

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здоровье

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НОВОСИБИРСК, 28 апр — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава в городе Новосибирск провели сложнейшую, первую в отечественной практике операцию на сердце 21-летней девушке через разрез в шесть сантиметров, сообщает учреждение.В клинике пояснили, что в норме у аортального клапана человека есть три створки, которые обеспечивают одностороннее движение крови из сердца в аорту. У пациентки из Братска оказалась редкая врожденная аномалия сердца — одностворчатый клапан. Порок не вызывал беспокойства до зрелого возраста, однако со временем привел к затруднению оттока крови в аорту, которая снабжает кровью весь организм. Встал вопрос об операции.Имплантация механического протеза повлияла бы на качество жизни девушки, отметил он.Она была бы ограничена в физической активности, нуждалась в пожизненной антикоагулянтной терапии. "Учитывая молодой возраст пациентки и планирование в дальнейшем беременности и вынашивания ребенка, мы решили выполнить процедуру Росса", — добавил Богачев-Прокофьев.Процедура Росса заключается в замене пораженного аортального клапана идентичным по строению и физиологии собственным клапаном легочной артерии пациента (аутографтом). Его работа в течение длительного времени, устойчивость к инфекции и отсутствие риска тромбоэмболических осложнений дает человеку возможность вернуться к полноценной жизни.В клинике подчеркнули, что такая операция с использованием небольшого хирургического доступа стала первой в отечественной медицинской практике. В мире же известно всего о двух подобных случаях хирургического вмешательства.

https://ria.ru/20220428/serdtse-1785855423.html

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новосибирск, общество, здоровье