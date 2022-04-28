https://ria.ru/20220428/kholod-1786007594.html

"Нужно пять слоев одежды". Европейцев призвали замерзнуть "во имя Украины"

"Нужно пять слоев одежды". Европейцев призвали замерзнуть "во имя Украины" - РИА Новости, 28.04.2022

"Нужно пять слоев одежды". Европейцев призвали замерзнуть "во имя Украины"

Жители европейских стран должны снизить температуру в комнатах до 18 градусов по Цельсию, чтобы уменьшить зависимость от поставок газа из России. Об этом пишет... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:06

2022-04-28T18:06

2022-04-28T22:14

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жители европейских стран должны снизить температуру в комнатах до 18 градусов по Цельсию, чтобы уменьшить зависимость от поставок газа из России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Крис Джайлз.По мнению британского журналиста, люди, "поддерживающие Украину", обязаны использовать меньше топлива. Это позволило бы Западу избежать холодной и мрачной зимы, полагает он.Консалтинговая компания Cambridge Energy подсчитала, что достаточно амбициозное снижение температуры помещений с 20 до 18 Цельсия по всей Европе позволит сократить потребление энергии на 20-25%.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

европа

украина

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

в мире, европа, украина, россия