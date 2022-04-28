18:06 28.04.2022 (обновлено: 22:14 28.04.2022)
"Нужно пять слоев одежды". Европейцев призвали замерзнуть "во имя Украины"
Обозреватель британской FT Джайлз посоветовал европейцам замерзнуть "во имя Украины"
Кот в кресле у батареи. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Жители европейских стран должны снизить температуру в комнатах до 18 градусов по Цельсию, чтобы уменьшить зависимость от поставок газа из России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Крис Джайлз.
По мнению британского журналиста, люди, "поддерживающие Украину", обязаны использовать меньше топлива. Это позволило бы Западу избежать холодной и мрачной зимы, полагает он.
Консалтинговая компания Cambridge Energy подсчитала, что достаточно амбициозное снижение температуры помещений с 20 до 18 Цельсия по всей Европе позволит сократить потребление энергии на 20-25%.
"Такой результат, безусловно, достижим. Дома в Соединенном Королевстве стали на пять градусов теплее за последние 40 лет. Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с подогревом от батареек", — рассуждает Джайлз.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.