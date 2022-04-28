https://ria.ru/20220428/kherson-1785904452.html
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона
Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:57
2022-04-28T11:57
2022-04-28T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК запросит в Министерстве обороны РФ документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсона ... Следователи СК России приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной, поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов."Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы "Точка-У" и реактивные системы залпового огня "Ураган". Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. В настоящее время данные о пострадавших уточняются", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785877643_0:148:960:868_1920x0_80_0_0_cd6583cf7255da6fd339fb5587bf8670.jpg
Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона
Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости
2022-04-28T11:57
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона
СК изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
"СК запросит в Министерстве обороны РФ документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсона ... Следователи СК России приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной, поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов.
"Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы "Точка-У" и реактивные системы залпового огня "Ураган". Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. В настоящее время данные о пострадавших уточняются", - добавляется в сообщении.