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СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/kherson-1785904452.html
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона
Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:57
2022-04-28T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК запросит в Министерстве обороны РФ документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсона ... Следователи СК России приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной, поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов."Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы "Точка-У" и реактивные системы залпового огня "Ураган". Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. В настоящее время данные о пострадавших уточняются", - добавляется в сообщении.
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Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона
Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, херсон, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
11:57 28.04.2022
 
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона

СК изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона

Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"СК запросит в Министерстве обороны РФ документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсона ... Следователи СК России приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной, поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов.
"Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы "Точка-У" и реактивные системы залпового огня "Ураган". Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. В настоящее время данные о пострадавших уточняются", - добавляется в сообщении.
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