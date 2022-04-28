https://ria.ru/20220428/kherson-1785904452.html

СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона

СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона - РИА Новости, 28.04.2022

СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона

Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:57

2022-04-28T11:57

2022-04-28T11:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсон

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785877643_0:238:960:778_1920x0_80_0_0_acdccde378539afd3a58e8f4b5db5a64.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о нанесении украинскими военными ракетных ударов по центру Херсона, сообщается в Telegram-канале ведомства."СК запросит в Министерстве обороны РФ документы, содержащие сведения о совершении ВСУ обстрела центра города Херсона ... Следователи СК России приобщат соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях украинских силовиков, проведут анализ полученных сведений и установят лиц, выступающих инициаторами и исполнителями данных обстрелов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в результате обстрела украинской стороной, поблизости от телецентра в Херсоне произошла серия взрывов."Для нанесения ударов по центру города использовались ракетные комплексы "Точка-У" и реактивные системы залпового огня "Ураган". Выпущенную ВСУ ракету удалось сбить российским военнослужащим. Целью украинских силовиков являлось здание администрации, которое находится под контролем Вооруженных сил РФ. В настоящее время данные о пострадавших уточняются", - добавляется в сообщении.

херсон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости 2022-04-28T11:57 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, херсон, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины