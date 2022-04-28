https://ria.ru/20220428/kherson-1785902088.html

Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником

Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником - РИА Новости, 28.04.2022

Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает Владимира Зеленского военным преступником и готов быть свидетелем этому на нюрнбергском процессе. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:49

2022-04-28T11:49

2022-04-28T12:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785877643_0:238:960:778_1920x0_80_0_0_acdccde378539afd3a58e8f4b5db5a64.jpg

ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает Владимира Зеленского военным преступником и готов быть свидетелем этому на нюрнбергском процессе."Зеленский – военный преступник, террорист, убивает собственное население, при этом обвиняя непосредственно Российскую Федерацию. Это подлый человек. Я считаю, что должен у нас состояться нюрнбергский процесс, и военные преступники все должны быть наказаны", - сказал он РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган". Пострадавших и погибших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил ранее РИА Новости сотрудник российских силовых структур. Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.По словам Журавко, "херсонцев продолжают накачивать брехливой информацией о том, что это делает Россия". "Я сам свидетель тому, что это не Россия обстреливает, это обстреливает украинская власть. Поэтому в данный момент мечтаю, чтобы самому присутствовать на этом процессе как свидетель", - сказал он.Журавко отметил, что без команды Зеленского "Точка-У" бы не прилетела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/vsu-1785897371.html

https://ria.ru/20220428/kherson-1785904452.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины