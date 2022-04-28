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Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/kherson-1785902088.html
Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником
Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником - РИА Новости, 28.04.2022
Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает Владимира Зеленского военным преступником и готов быть свидетелем этому на нюрнбергском процессе. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:49
2022-04-28T12:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает Владимира Зеленского военным преступником и готов быть свидетелем этому на нюрнбергском процессе."Зеленский – военный преступник, террорист, убивает собственное население, при этом обвиняя непосредственно Российскую Федерацию. Это подлый человек. Я считаю, что должен у нас состояться нюрнбергский процесс, и военные преступники все должны быть наказаны", - сказал он РИА Новости.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган". Пострадавших и погибших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил ранее РИА Новости сотрудник российских силовых структур. Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.По словам Журавко, "херсонцев продолжают накачивать брехливой информацией о том, что это делает Россия". "Я сам свидетель тому, что это не Россия обстреливает, это обстреливает украинская власть. Поэтому в данный момент мечтаю, чтобы самому присутствовать на этом процессе как свидетель", - сказал он.Журавко отметил, что без команды Зеленского "Точка-У" бы не прилетела.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/vsu-1785897371.html
https://ria.ru/20220428/kherson-1785904452.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:49 28.04.2022 (обновлено: 12:08 28.04.2022)
 
Экс-депутат Рады назвал Зеленского преступником

Экс-депутат Рады Журавко назвал Зеленского преступником и призвал судить его

Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 28 апр – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко считает Владимира Зеленского военным преступником и готов быть свидетелем этому на нюрнбергском процессе.
"Зеленский – военный преступник, террорист, убивает собственное население, при этом обвиняя непосредственно Российскую Федерацию. Это подлый человек. Я считаю, что должен у нас состояться нюрнбергский процесс, и военные преступники все должны быть наказаны", - сказал он РИА Новости.
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
11:32В мире
В Минобороны РФ назвали удары ВСУ по Херсону военным преступлением
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган". Пострадавших и погибших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил ранее РИА Новости сотрудник российских силовых структур. Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.
По словам Журавко, "херсонцев продолжают накачивать брехливой информацией о том, что это делает Россия". "Я сам свидетель тому, что это не Россия обстреливает, это обстреливает украинская власть. Поэтому в данный момент мечтаю, чтобы самому присутствовать на этом процессе как свидетель", - сказал он.
Журавко отметил, что без команды Зеленского "Точка-У" бы не прилетела.
"Этим людям в лице Зеленского, ВСУ… им абсолютно наплевать на человеческие судьбы, есть задача геополитическая, и она решается. Она решается в том контексте, что куратор - Соединенные Штаты Америки и их прихлебатели - отдают команды целенаправленно, можно сказать, тому же самому фашисту Зеленскому обстреливать свой собственный народ, и любыми путями народ должен понимать, что это делает Россия. То есть Украину используют в достижении своих геополитических целей", - сказал бывший депутат Рады.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
11:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК изучит данные о ракетных ударах ВСУ по центру Херсона
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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