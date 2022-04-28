В Херсоне выразили надежду на освобождение Николаева и Одессы
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов выразил надежду на освобождение Николаева и Одессы
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов уверен в неизбежном освобождении Николаевской и Одесской областей от украинских националистов.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
"Николаевская и Одесская области реально ждут освобождения от нацизма. Одесса и Николаев - это русские города, которые не имеют никакого отношения к украинским националистам. Уверен, что их освобождение - это вопрос времени", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.