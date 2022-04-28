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В Херсоне выразили надежду на освобождение Николаева и Одессы

В Херсоне выразили надежду на освобождение Николаева и Одессы - РИА Новости, 28.04.2022

В Херсоне выразили надежду на освобождение Николаева и Одессы

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов уверен в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:37

2022-04-28T11:37

2022-04-28T11:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

херсонская область

одесса

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов уверен в неизбежном освобождении Николаевской и Одесской областей от украинских националистов.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220420/boynya-1784408725.html

украина

херсонская область

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Кирилл Волков

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