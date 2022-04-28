https://ria.ru/20220428/kherson-1785885393.html

Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону

Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022

Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону

Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил официальный... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:53

2022-04-28T10:53

2022-04-28T12:02

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Российские подразделения ПВО отразили ракетный обстрел.В небе над Херсоном удалось сбить 12 снарядов РСЗО и две "Точки-У". Фрагменты одной из ракет упали в Шевченковском парке.Как сообщал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, погибших и пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет.Кроме того, как добавил Конашенков, утром в четверг российская ПВО отразила удар "Точкой-У" по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещен российский медицинский отряд, помогающий местному населению.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785870955.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости 2022-04-28T10:53 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия