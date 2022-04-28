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Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022
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Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону
Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону - РИА Новости, 28.04.2022
Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону
Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил официальный... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:53
2022-04-28T12:02
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Российские подразделения ПВО отразили ракетный обстрел.В небе над Херсоном удалось сбить 12 снарядов РСЗО и две "Точки-У". Фрагменты одной из ракет упали в Шевченковском парке.Как сообщал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, погибших и пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет.Кроме того, как добавил Конашенков, утром в четверг российская ПВО отразила удар "Точкой-У" по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещен российский медицинский отряд, помогающий местному населению.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785870955.html
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Осколки ракеты "Точка-У" во дворе спортивной школы Херсона
Ракета "Точка-У" в ходе ночного обстрела Херсона попала во двор спортивной школы, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, россия
10:53 28.04.2022 (обновлено: 12:02 28.04.2022)
 
Минобороны назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону

Минобороны назвало целями ракетного удара ВСУ по Херсону жилые кварталы, детсады и школы

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Двадцать седьмого апреля, около 23 часов мск, украинскими Вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части Херсона", — уточнил генерал-майор.

Российские подразделения ПВО отразили ракетный обстрел.
В небе над Херсоном удалось сбить 12 снарядов РСЗО и две "Точки-У". Фрагменты одной из ракет упали в Шевченковском парке.
Деталь с серийным номером, найденная на месте падения украинской ракеты в Херсоне
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Как сообщал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, погибших и пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет.
Кроме того, как добавил Конашенков, утром в четверг российская ПВО отразила удар "Точкой-У" по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещен российский медицинский отряд, помогающий местному населению.

"Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права", — заключил представитель Минобороны.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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