https://ria.ru/20220428/kherson-1785870955.html

На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером

На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером - РИА Новости, 28.04.2022

На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером

На месте падения украинской ракеты "Точка-У" в Херсоне нашли деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом отдела технического контроля о приемке, сообщил... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T09:39

2022-04-28T09:39

2022-04-28T11:39

в мире

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785877643_0:238:960:778_1920x0_80_0_0_acdccde378539afd3a58e8f4b5db5a64.jpg

ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. На месте падения украинской ракеты "Точка-У" в Херсоне нашли деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом отдела технического контроля о приемке, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший на месте событий.Российские силовики пояснили, что упавшая ракета была фугасная, а не кассетная. Обломки зафиксировали на фото и видео.Обстрел района, где находится херсонский телецентр, произошел накануне около 23 часов. ВСУ применили ракеты "Точка-У" и РСЗО "Ураган".Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, в результате атаки никто не пострадал и не погиб.По данным источника, украинские войска выпустили по городу три "Точки-У", две из них удалось сбить.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла не получила видимых повреждений.

https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон