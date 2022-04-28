https://ria.ru/20220428/kherson-1785870955.html
На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером
На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером - РИА Новости, 28.04.2022
На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером
На месте падения украинской ракеты "Точка-У" в Херсоне нашли деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом отдела технического контроля о приемке, сообщил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:39
2022-04-28T09:39
2022-04-28T11:39
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. На месте падения украинской ракеты "Точка-У" в Херсоне нашли деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом отдела технического контроля о приемке, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший на месте событий.Российские силовики пояснили, что упавшая ракета была фугасная, а не кассетная. Обломки зафиксировали на фото и видео.Обстрел района, где находится херсонский телецентр, произошел накануне около 23 часов. ВСУ применили ракеты "Точка-У" и РСЗО "Ураган".Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, в результате атаки никто не пострадал и не погиб.По данным источника, украинские войска выпустили по городу три "Точки-У", две из них удалось сбить.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла не получила видимых повреждений.
https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
09:39 28.04.2022 (обновлено: 11:39 28.04.2022)
На месте падения ракеты ВСУ в Херсоне нашли деталь с серийным номером
На месте падения украинской ракеты в Херсоне нашли деталь с серийным номером
ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. На месте падения украинской ракеты "Точка-У" в Херсоне нашли деталь с номером 43003500100 N 100229 и штампом отдела технического контроля о приемке, сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший на месте событий.
Российские силовики пояснили, что упавшая ракета была фугасная, а не кассетная. Обломки зафиксировали на фото и видео.
Обстрел района, где находится херсонский телецентр, произошел накануне около 23 часов. ВСУ применили ракеты "Точка-У" и РСЗО "Ураган".
Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур, в результате атаки никто не пострадал и не погиб.
По данным источника, украинские войска выпустили по городу три "Точки-У", две из них удалось сбить.
Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона
, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла не получила видимых повреждений.