https://ria.ru/20220428/kherson-1785865574.html
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет - РИА Новости, 28.04.2022
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет
Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:01
2022-04-28T09:01
2022-04-28T09:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."Ни погибших, ни раненых нет", - сказал собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган".Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785863474.html
https://ria.ru/20220428/kherson-1785850725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
09:01 28.04.2022 (обновлено: 09:09 28.04.2022)
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет