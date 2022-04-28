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Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/kherson-1785865574.html
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет - РИА Новости, 28.04.2022
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет
Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:01
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обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."Ни погибших, ни раненых нет", - сказал собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган".Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.
https://ria.ru/20220428/kherson-1785863474.html
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в мире, херсон
09:01 28.04.2022 (обновлено: 09:09 28.04.2022)
 
Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет

Раненных при ночных обстрелах Херсона со стороны ВСУ нет

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМина
Мина - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"Ни погибших, ни раненых нет", - сказал собеседник агентства.
Копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на Аллее Славы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
08:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган".
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.
Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.
Машина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
02:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Удар по Херсону нанесли со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХерсон
 
 
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