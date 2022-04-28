https://ria.ru/20220428/kherson-1785863474.html

При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет

При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет - РИА Новости, 28.04.2022

При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет

Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет, данные о раненых уточняются, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:35

2022-04-28T08:35

2022-04-28T08:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784359999_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_36a595627a1dddf8fa5d7f3ea35ba61d.jpg

ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет, данные о раненых уточняются, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Погибших в результате обстрела нет, уточняем данные о пострадавших", - сообщил собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.

https://ria.ru/20220427/obstrel-1785846490.html

https://ria.ru/20220428/kherson-1785850725.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон