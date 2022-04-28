https://ria.ru/20220428/kherson-1785863474.html
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет - РИА Новости, 28.04.2022
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет
Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет, данные о раненых уточняются, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:35
2022-04-28T08:35
2022-04-28T08:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет, данные о раненых уточняются, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур."Погибших в результате обстрела нет, уточняем данные о пострадавших", - сообщил собеседник агентства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.
https://ria.ru/20220427/obstrel-1785846490.html
https://ria.ru/20220428/kherson-1785850725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
08:35 28.04.2022 (обновлено: 08:37 28.04.2022)
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет
При обстреле Херсона со стороны ВСУ погибших нет, данные о раненых уточняются
ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Погибших при обстреле Херсона украинскими войсками нет, данные о раненых уточняются, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"Погибших в результате обстрела нет, уточняем данные о пострадавших", - сообщил собеседник агентства.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.
Как передал корреспондент РИА Новости, телевизионная вышка Херсона
, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.