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В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/kherson-1785861820.html
В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины
В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины - РИА Новости, 28.04.2022
В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины
Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:18
2022-04-28T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
херсонская область
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", — сказал он.По словам политика, сейчас прежде всего стоит задача восстановления экономики региона."Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма", — утверждает он.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html
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в мире, херсонская область , украина, россия
08:18 28.04.2022 (обновлено: 11:17 28.04.2022)
 
В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины

Замглавы Херсонской области Стремоусов исключил возвращение региона под контроль Украины

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", — сказал он.
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По словам политика, сейчас прежде всего стоит задача восстановления экономики региона.
"Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма", — утверждает он.
Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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