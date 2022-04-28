https://ria.ru/20220428/kherson-1785861820.html

В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины

В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины - РИА Новости, 28.04.2022

В Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Украины

Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:18

2022-04-28T08:18

2022-04-28T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсонская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784376330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13f28640755694dde25995ed767f792a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности", — сказал он.По словам политика, сейчас прежде всего стоит задача восстановления экономики региона."Референдумов никаких не планируется. Украинские пропагандисты вбрасывают фейки о создании Херсонской народной республики, чтобы запугать местное население. Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край, в котором не будет места идеологии украинского нацизма", — утверждает он.Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, а также восстановление торговых связей с Крымом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , украина, россия