https://ria.ru/20220428/kherson-1785850725.html

Удар по Херсону нанесли со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области

Удар по Херсону нанесли со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области - РИА Новости, 28.04.2022

Удар по Херсону нанесли со стороны подконтрольной ВСУ Николаевской области

Ракеты "Точка-У" по Херсону летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска, корреспондент РИА Новости видел их полет и сами... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T02:00

2022-04-28T02:00

2022-04-28T02:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

херсон

херсонская область

николаевская область

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780219055_0:22:3191:1817_1920x0_80_0_0_3984cedb51fbedfa2bfed6de069f7167.jpg

ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. Ракеты "Точка-У" по Херсону летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска, корреспондент РИА Новости видел их полет и сами удары по городу в районе телецентра.Перед самым обстрелом он вышел покурить на балкон, откуда хорошо видны близлежащие кварталы центра города, спустя считанные минуты начался обстрел.Корреспондент добавил, что затем он увидел, как что-то спускается на парашютах, вероятно — кассетные части."И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть "Точки-У", и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, "Панцирь" стрелял, точно сказать сложно", — отметил он.У журналиста есть опыт работы в зонах боевых действий в Донбассе с 2014 года, он неоднократно был свидетелем применения этих ракетных систем.В ночь со среды на четверг корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил агентству, что ВСУ выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам собеседника РИА Новости, составила около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.Телевышка Херсона, в район которой прилетели ракеты, не пострадала, видимых повреждений нет. Телецентр в городе начал ретрансляцию российских каналов 20 апреля, с 22 апреля в эфире доступны два федеральных общероссийских пакета мультиплекса и третий — крымский.Корреспондент уточнил, что сразу после серии взрывов в вещании произошел сбой. Спустя примерно полчаса все российские телеканалы вернулись в херсонский эфир.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/flag-1785611050.html

херсон

херсонская область

николаевская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, херсонская область , николаевская область, украина, россия