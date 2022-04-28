https://ria.ru/20220428/kherson-1785848580.html
В Херсоне вновь заработали российские каналы
В Херсоне вновь заработали российские каналы - РИА Новости, 28.04.2022
В Херсоне вновь заработали российские каналы
Российские каналы вновь заработали в Херсоне после кратковременного сбоя во время удара "Точками-У" и РСЗО "Ураган" по району телецентра со стороны расположения РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:52
2022-04-28T00:52
2022-04-28T01:09
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ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. Российские каналы вновь заработали в Херсоне после кратковременного сбоя во время удара "Точками-У" и РСЗО "Ураган" по району телецентра со стороны расположения украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Телевышка в Херсоне начала ретрансляцию российских каналов 20 апреля, с 22 апреля в эфире доступны два федеральных общероссийских пакета мультиплекса и третий - крымский.Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после серии взрывов в телеэфире произошел сбой. Спустя примерно полчаса все российские телеканалы вернулись в херсонский эфир.Телевышка Херсона не пострадала, видимых повреждений нет.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
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в мире, украина, херсон, херсонская область , россия
00:52 28.04.2022 (обновлено: 01:09 28.04.2022)
В Херсоне вновь заработали российские каналы
Российские каналы вновь заработали в Херсоне после краткого сбоя во время удара ВСУ
ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. Российские каналы вновь заработали в Херсоне после кратковременного сбоя во время удара "Точками-У" и РСЗО "Ураган" по району телецентра со стороны расположения украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Телевышка в Херсоне
начала ретрансляцию российских каналов 20 апреля, с 22 апреля в эфире доступны два федеральных общероссийских пакета мультиплекса и третий - крымский.
Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после серии взрывов в телеэфире произошел сбой. Спустя примерно полчаса все российские телеканалы вернулись в херсонский эфир.
Телевышка Херсона не пострадала, видимых повреждений нет.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.
Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.