https://ria.ru/20220428/kherson-1785848580.html

В Херсоне вновь заработали российские каналы

В Херсоне вновь заработали российские каналы - РИА Новости, 28.04.2022

В Херсоне вновь заработали российские каналы

Российские каналы вновь заработали в Херсоне после кратковременного сбоя во время удара "Точками-У" и РСЗО "Ураган" по району телецентра со стороны расположения РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T00:52

2022-04-28T00:52

2022-04-28T01:09

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ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. Российские каналы вновь заработали в Херсоне после кратковременного сбоя во время удара "Точками-У" и РСЗО "Ураган" по району телецентра со стороны расположения украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Телевышка в Херсоне начала ретрансляцию российских каналов 20 апреля, с 22 апреля в эфире доступны два федеральных общероссийских пакета мультиплекса и третий - крымский.Как передает корреспондент РИА Новости, сразу после серии взрывов в телеэфире произошел сбой. Спустя примерно полчаса все российские телеканалы вернулись в херсонский эфир.Телевышка Херсона не пострадала, видимых повреждений нет.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты. Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.

https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785788360.html

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