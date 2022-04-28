https://ria.ru/20220428/kherson-1785848003.html
Телевышка в Херсоне устояла после удара ВСУ
Телевышка в Херсоне устояла после удара ВСУ - РИА Новости, 28.04.2022
Телевышка в Херсоне устояла после удара ВСУ
Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T00:27
2022-04-28T00:27
2022-04-28T00:40
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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил об обстреле района телецентра Херсона ракетами "Точка-У" и РСЗО "Ураган", данные о пострадавших уточняются.Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщал РИА Новости, что украинские войска выпустили по городу три ракеты "Точка-У", две из них были сбиты.Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html
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в мире, херсон, херсонская область , украина, россия
00:27 28.04.2022 (обновлено: 00:40 28.04.2022)
Телевышка в Херсоне устояла после удара ВСУ
Телевышка в Херсоне устояла после ракетного удара со стороны украинских войск