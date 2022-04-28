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Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
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Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа
Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа
Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа, предупреждают опрошенные порталом Dir.bg эксперты. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-28T21:55
2022-04-29T00:46
экономика
болгария
россия
газпром
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа, предупреждают опрошенные порталом Dir.bg эксперты.По мнению бывшего заместителя министра энергетики Явора Куюмджиева, национальный интерес Софии заключается в том, чтобы граждане получали тепло и электричество по сносным ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами."Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, остальные — около 300 миллионов — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно", — констатировал он.Как рассказала председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, резкое сокращение поставок топлива нанесет удар по хлебопекарной промышленности. Крупнейшие заводы по производству мучных изделий в Белославе прекратят работу, поскольку останутся без сырья.Из-за нехватки топлива и повышения цен на него в Болгарии закроются многие предприятия. После остановки двух заводов по выпуску удобрений под угрозой окажется и сельское хозяйство: предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы.По словам директора одной из больниц в городе Стара Загора Йовчо Йовчева, если болгарские власти не найдут выход из сложившейся ситуации, следующей зимой без отопления останутся и медицинские учреждения.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html
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экономика, болгария, россия, газпром
21:55 28.04.2022 (обновлено: 00:46 29.04.2022)
 
Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа

Dir.bg: Болгарию ждут хаос и нищета после прекращения поставок российского газа

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа, предупреждают опрошенные порталом Dir.bg эксперты.
По мнению бывшего заместителя министра энергетики Явора Куюмджиева, национальный интерес Софии заключается в том, чтобы граждане получали тепло и электричество по сносным ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами.
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"Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, остальные — около 300 миллионов — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно", — констатировал он.
Как рассказала председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, резкое сокращение поставок топлива нанесет удар по хлебопекарной промышленности. Крупнейшие заводы по производству мучных изделий в Белославе прекратят работу, поскольку останутся без сырья.
Из-за нехватки топлива и повышения цен на него в Болгарии закроются многие предприятия. После остановки двух заводов по выпуску удобрений под угрозой окажется и сельское хозяйство: предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы.
По словам директора одной из больниц в городе Стара Загора Йовчо Йовчева, если болгарские власти не найдут выход из сложившейся ситуации, следующей зимой без отопления останутся и медицинские учреждения.
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Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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