https://ria.ru/20220428/khaos-1786039352.html

Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа

Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа - РИА Новости, 29.04.2022

Болгарию предупредили о хаосе и нищете без российского газа

Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа, предупреждают опрошенные порталом Dir.bg эксперты. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-28T21:55

2022-04-28T21:55

2022-04-29T00:46

экономика

болгария

россия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135088/73/1350887369_156:291:2000:1328_1920x0_80_0_0_991d9343d7f3845204b52a9e58d0d74f.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Болгарию ждет хаос и разорение после прекращения поставок российского газа, предупреждают опрошенные порталом Dir.bg эксперты.По мнению бывшего заместителя министра энергетики Явора Куюмджиева, национальный интерес Софии заключается в том, чтобы граждане получали тепло и электричество по сносным ценам, а бизнес был обеспечен необходимыми для работы ресурсами."Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, остальные — около 300 миллионов — из Азербайджана и около 250 миллионов из различных источников сжиженного газа. Без российских поставок Болгарии будет не хватать 2,5 миллиарда кубометров газа, восполнить их невозможно", — констатировал он.Как рассказала председатель правления Национального отраслевого союза пекарей и кондитеров Марияна Кукушева, резкое сокращение поставок топлива нанесет удар по хлебопекарной промышленности. Крупнейшие заводы по производству мучных изделий в Белославе прекратят работу, поскольку останутся без сырья.Из-за нехватки топлива и повышения цен на него в Болгарии закроются многие предприятия. После остановки двух заводов по выпуску удобрений под угрозой окажется и сельское хозяйство: предприниматель Красимир Кумчев прогнозирует обвал урожайности подсолнечника и кукурузы.По словам директора одной из больниц в городе Стара Загора Йовчо Йовчева, если болгарские власти не найдут выход из сложившейся ситуации, следующей зимой без отопления останутся и медицинские учреждения.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220428/kholod-1786007594.html

https://ria.ru/20220428/gaz-1785972699.html

https://ria.ru/20220428/primer-1786031441.html

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, болгария, россия, газпром