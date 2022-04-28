https://ria.ru/20220428/kanada-1786025382.html

Россия запретила въезд премьеру и главе МИД Канады

Россия запретила въезд премьеру и главе МИД Канады - РИА Новости, 28.04.2022

Россия запретила въезд премьеру и главе МИД Канады

В "стоп-лист" канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе, попали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава МИД страны Мелани Джоли, РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:40

2022-04-28T19:40

2022-04-28T19:50

в мире

джон бэрд (канадский политик)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В "стоп-лист" канадских граждан, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе, попали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава МИД страны Мелани Джоли, следует из опубликованного списка на портале МИД РФ. Ранее МИД РФ опубликовал перечень из 592 канадских граждан, которые теперь находятся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Россию на постоянной основе.В этот список, помимо премьер-министра Канады и министра иностранных дел страны, попали бывший министр иностранных дел Канады Джон Бэрд, а также министр по делам семьи, детей и социального развития Канады Карина Гулд, министр национальной обороны Канады Анита Ананд и министр международной торговли, продвижения экспорта, по делам малого бизнеса и экономического развития Мэри Анг.В МИД России подчеркивали, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады.Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что Москва продолжит "отпор русофобским акциям" официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину, предупредив в этой связи "канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления".

https://ria.ru/20220426/kanada-1785642940.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785778454.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон бэрд (канадский политик), анита ананд, россия, канада, москва, вооруженные силы украины