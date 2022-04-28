https://ria.ru/20220428/jazz-1786010039.html
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров - РИА Новости, 28.04.2022
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров и открыл продажу билетов, сообщает пресс-служба мероприятия. Фестиваль посвящен празднованию столетия... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:35
2022-04-28T18:35
2022-04-28T18:35
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров и открыл продажу билетов, сообщает пресс-служба мероприятия. Фестиваль посвящен празднованию столетия Отечественного джаза. Фестиваль станет самым масштабным проектом за все историю Отечественного джаза. Смотр откроется 13 июня в Концертном зале "Зарядье". "В этот торжественный вечер на одной сцене встретятся два именитых коллектива, широко известных во всем мире: Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета", — сказано в пресс-релизе.Основная открытая площадка мероприятия — сад "Эрмитаж". На протяжении пяти дней, с 14 по 18 июня, там выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Алексей Чумаков, Хибла Герзмава, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Вадим Эйленкриг, Мариам Мерабова и многие другие. Сцены в парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере и на ВДНХ будут свободными для посещения. Закроется фестиваль 19 июня гала-концертом в "Зарядье". Совместную программу представят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков. Билеты продаются на официальном сайте мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, джаз, игорь бутман, юрий башмет, лариса долина, зарядье, солисты москвы, музеон, хибла герзмава, мариам мерабова , вднх, ильдар абдразаков
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров
Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров и открыл продажу билетов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Первый Moscow Jazz Festival объявил имена хедлайнеров и открыл продажу билетов, сообщает пресс-служба мероприятия. Фестиваль посвящен празднованию столетия Отечественного джаза.
"Впервые на протяжении семи дней подряд на шести городских площадках, четыре из которых – свободные для посещения, выступят более 700 артистов. Специально для выступления на фестивале мы организуем приезд в столицу 100 лучших молодежных джазовых коллективов — победителей конкурса со всей России", — говорит Игорь Бутман.
Фестиваль станет самым масштабным проектом за все историю Отечественного джаза.
Смотр откроется 13 июня в Концертном зале "Зарядье". "В этот торжественный вечер на одной сцене встретятся два именитых коллектива, широко известных во всем мире: Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета", — сказано в пресс-релизе.
Основная открытая площадка мероприятия — сад "Эрмитаж". На протяжении пяти дней, с 14 по 18 июня, там выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Алексей Чумаков, Хибла Герзмава, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Крамера, Zventa Sventana, Вадим Эйленкриг, Мариам Мерабова и многие другие.
Сцены в парках "Зарядье" и "Музеон", Новопушкинском сквере и на ВДНХ будут свободными для посещения.
Закроется фестиваль 19 июня гала-концертом в "Зарядье". Совместную программу представят Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков.
Билеты продаются на официальном сайте мероприятия.