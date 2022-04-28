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Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022
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Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У"
Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022
Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У"
Российская ПВО отразила удар ракетой "Точка-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению, РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:00
2022-04-28T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
изюм (город)
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская ПВО отразила удар ракетой "Точка-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой "Точка-У" по жилым районам города Изюм Харьковской области", - сказал Конашенков.По его словам, целью удара со стороны Украины была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.
изюм (город)
харьковская область
украина
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Минобороны РФ об отражении удара ракетой "Точка-У" по Изюму
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в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:00 28.04.2022 (обновлено: 11:51 28.04.2022)
 
Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У"

Минобороны: российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У"

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская ПВО отразила удар ракетой "Точка-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой "Точка-У" по жилым районам города Изюм Харьковской области", - сказал Конашенков.
По его словам, целью удара со стороны Украины была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзюм (город)Харьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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