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Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У"

Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У" - РИА Новости, 28.04.2022

Российская ПВО отразила запущенную Украиной по Изюму ракету "Точка-У"

Российская ПВО отразила удар ракетой "Точка-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению, РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:00

2022-04-28T11:00

2022-04-28T11:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

изюм (город)

харьковская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российская ПВО отразила удар ракетой "Точка-У" по городской больнице города Изюм Харьковской области, где российские медики оказывают помощь местному населению, заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня утром средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой "Точка-У" по жилым районам города Изюм Харьковской области", - сказал Конашенков.По его словам, целью удара со стороны Украины была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.

изюм (город)

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об отражении удара ракетой "Точка-У" по Изюму Брифинг МО 28-04 утро 2022-04-28T11:00 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков