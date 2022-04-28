https://ria.ru/20220428/indiya-1785850113.html
Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США
Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США - РИА Новости, 28.04.2022
Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США
США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против Москвы из-за военной операции на Украине и начать торговать с российской стороной в рублях,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:00
2022-04-28T02:00
2022-04-28T02:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США удивились решению Индии отказаться от введения санкций против Москвы из-за военной операции на Украине и начать торговать с российской стороной в рублях, пишет издание Asia Times.Подчеркивается, что разногласия Вашингтона и Нью-Дели в оценке событий отражает региональный тренд на дальнейшее сближение России, Индии и Китая.Обозреватель Asia Times считает, что Белый дом сам подталкивает страны к сотрудничеству "унизительным" отказом от Афганистана и неспособностью разрешить украинский кризис."С первой непростой проблемой трем азиатским державам придется иметь дело самим. Второе обстоятельство убедило Нью-Дели в том, что американская дружба схожа с пороховой бочкой, которая может взорваться в любой момент", — сообщается в публикации.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html
https://ria.ru/20220420/druzhba-1784606992.html
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в мире, россия, украина, индия, китай, сша, санкции в отношении россии, афганистан
Asia Times: Индия отказалась бросить Россию и поразила США
AT: Индия поразила США отказом ввести санкции против России и решением торговать в рублях