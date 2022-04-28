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"Единая Россия" открыла штаб по гуманитарной помощи жителям Донбасса

"Единая Россия" открыла штаб по гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 28.04.2022

"Единая Россия" открыла штаб по гуманитарной помощи жителям Донбасса

Партия "Единая Россия" открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям ЛНР и ДНР, его возглавит вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:48

2022-04-28T16:48

2022-04-28T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

анна кузнецова

владимир путин

донбасс

украина

луганская народная республика

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям ЛНР и ДНР, его возглавит вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии Анна Кузнецова, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе - один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций, стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы все больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров", - сказал Турчак в ходе президиума генсовета партии.Уточняется, что штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса возглавит вице-спикер ГД Анна Кузнецова. Так, штаб поможет скоординировать работу профильных министерств - МЧС, МИД, МВД, Минпромторга, депутатов, представителей ЛНР и ДНР и различных фондов в решении вопросов при доставке гумпомощи."Создание такой структуры позволит еще лучше скоординировать усилия всех ведомств, которые сегодня ведут активную работу на этих территориях, еще лучше помогать людям. И объединить еще больше людей, которые старались оказывать посильную помощь по зову своего сердца", - подчеркнула Кузнецова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донбасс

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

анна кузнецова, владимир путин, донбасс, украина, луганская народная республика, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, единая россия, андрей турчак, донецкая народная республика