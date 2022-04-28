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Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора - РИА Новости, 28.04.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220428/granty-1785921054.html
Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора
Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора - РИА Новости, 28.04.2022
Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора
Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:54
2022-04-28T12:54
ямало-ненецкий автономный округ
общество
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Подведены итоги конкурса на предоставление грантов от губернатора аспирантам и претендентам на ученую степень из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По итогам конкурса победителями конкурса в 2022 году признаны Любовь Возелова и Стэлла Раздымаха", - говорится в сообщении.Гранты в размере 100 тысяч рублей каждый ученый планируют направить на оплату проезда к месту проведения научных конференций и форумов. Часть средств будет направлена на оплату стоимости публикаций научных статей, необходимых для защиты диссертации, организацию проведения научных экспедиций.Власти уточняют, что конкурс проходил в четыре этапа. В финале конкурсантов ждали очное собеседование и презентация. Ученые рассказали о своих научных проектах и интересах, планах на будущее и возможностях, которые даст грант при подготовке к защите научных диссертаций. Всего на победу претендовали четыре человека.Гранты от губернатора аспирантам из числа КМНС предоставляются с 2021 года. В прошлом году получателем гранта стала ведущий специалист департамента образования ЯНАО Клавдия Слепа.На Ямале оказывают комплексную поддержку одаренным детям, в том числе КМНС. Школьники получают гранты от губернатора за победу и призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников в размере 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Сто тысяч рублей выплачивают школьникам, получившим высший балл на ЕГЭ. Студенты, успешно обучающиеся в вузах, получают именную стипендию губернатора в сумме 10 тысяч рублей в месяц.Абитуриенты ссузов из кочевых семей обеспечиваются образовательными сертификатами. За два года такими сертификатами воспользовались 133 человека. Студентам вузов возмещаются расходы при получении первого высшего образования по заочной форме и расходы за проживание в общежитии, выплачиваются дополнительные социальные стипендии, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220421/ekskursiya-1784680479.html
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общество, ямал
12:54 28.04.2022
 
Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора

Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтела "66-я параллель" в Салехарде
Стела 66-я параллель в Салехарде - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Подведены итоги конкурса на предоставление грантов от губернатора аспирантам и претендентам на ученую степень из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По итогам конкурса победителями конкурса в 2022 году признаны Любовь Возелова и Стэлла Раздымаха", - говорится в сообщении.
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21 апреля, 12:35Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО собрал школьников на экскурсию по заводу "Ямал СПГ"
Гранты в размере 100 тысяч рублей каждый ученый планируют направить на оплату проезда к месту проведения научных конференций и форумов. Часть средств будет направлена на оплату стоимости публикаций научных статей, необходимых для защиты диссертации, организацию проведения научных экспедиций.
Власти уточняют, что конкурс проходил в четыре этапа. В финале конкурсантов ждали очное собеседование и презентация. Ученые рассказали о своих научных проектах и интересах, планах на будущее и возможностях, которые даст грант при подготовке к защите научных диссертаций. Всего на победу претендовали четыре человека.
Гранты от губернатора аспирантам из числа КМНС предоставляются с 2021 года. В прошлом году получателем гранта стала ведущий специалист департамента образования ЯНАО Клавдия Слепа.
На Ямале оказывают комплексную поддержку одаренным детям, в том числе КМНС. Школьники получают гранты от губернатора за победу и призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников в размере 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Сто тысяч рублей выплачивают школьникам, получившим высший балл на ЕГЭ. Студенты, успешно обучающиеся в вузах, получают именную стипендию губернатора в сумме 10 тысяч рублей в месяц.
Абитуриенты ссузов из кочевых семей обеспечиваются образовательными сертификатами. За два года такими сертификатами воспользовались 133 человека. Студентам вузов возмещаются расходы при получении первого высшего образования по заочной форме и расходы за проживание в общежитии, выплачиваются дополнительные социальные стипендии, отмечает пресс-служба.
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7 апреля, 12:26Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЯмал
 
 
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