https://ria.ru/20220428/granty-1785921054.html

Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора

Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора - РИА Новости, 28.04.2022

Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора

Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:54

2022-04-28T12:54

2022-04-28T12:54

ямало-ненецкий автономный округ

общество

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апр – РИА Новости. Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора, сообщает пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Подведены итоги конкурса на предоставление грантов от губернатора аспирантам и претендентам на ученую степень из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По итогам конкурса победителями конкурса в 2022 году признаны Любовь Возелова и Стэлла Раздымаха", - говорится в сообщении.Гранты в размере 100 тысяч рублей каждый ученый планируют направить на оплату проезда к месту проведения научных конференций и форумов. Часть средств будет направлена на оплату стоимости публикаций научных статей, необходимых для защиты диссертации, организацию проведения научных экспедиций.Власти уточняют, что конкурс проходил в четыре этапа. В финале конкурсантов ждали очное собеседование и презентация. Ученые рассказали о своих научных проектах и интересах, планах на будущее и возможностях, которые даст грант при подготовке к защите научных диссертаций. Всего на победу претендовали четыре человека.Гранты от губернатора аспирантам из числа КМНС предоставляются с 2021 года. В прошлом году получателем гранта стала ведущий специалист департамента образования ЯНАО Клавдия Слепа.На Ямале оказывают комплексную поддержку одаренным детям, в том числе КМНС. Школьники получают гранты от губернатора за победу и призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников в размере 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Сто тысяч рублей выплачивают школьникам, получившим высший балл на ЕГЭ. Студенты, успешно обучающиеся в вузах, получают именную стипендию губернатора в сумме 10 тысяч рублей в месяц.Абитуриенты ссузов из кочевых семей обеспечиваются образовательными сертификатами. За два года такими сертификатами воспользовались 133 человека. Студентам вузов возмещаются расходы при получении первого высшего образования по заочной форме и расходы за проживание в общежитии, выплачиваются дополнительные социальные стипендии, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220421/ekskursiya-1784680479.html

https://ria.ru/20220407/shkolniki-1782260353.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ямал