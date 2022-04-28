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СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок - РИА Новости, 28.04.2022
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СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок
СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок - РИА Новости, 28.04.2022
СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок
Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщила телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:04
2022-04-28T17:04
норвегия
россия
киркенес
в мире
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщила телерадиокомпания NRK."Российские дальнобойщики торопятся доставить грузы норвежским клиентам. Водители получили информацию от своего руководства о том, что Норвегия собирается закрыть проезд для них с завтрашнего дня", - сообщает телекомпания.По словам российских водителей, перевозящих грузы, в этом случае единственная возможность поставок в Норвегию из России исчезнет. NRK связалась с компаниями, которые ведут торговлю с российскими партнерами, в приграничном Киркенесе, они подтвердили, что получили те же сигналы."В министерстве финансов NRK подтвердили, что они работают над тем, чтобы закрыть границу с Россией для перевозки грузов", - отмечает телекомпания. В письме, подписанном старшим советником Сесилией Шенналд, говорится о том, что в министерстве ожидают скорого закрытия границы для грузовых перевозок.
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норвегия
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норвегия, россия, киркенес, в мире
17:04 28.04.2022
 
СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок

NRK: норвежские власти могут закрыть границу с Россией для грузовых перевозок

© AFP 2022 / Jonathan NackstrandКПП Стурскуг недалеко от города Киркенес в Северной Норвегии
КПП Стурскуг недалеко от города Киркенес в Северной Норвегии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
КПП Стурскуг недалеко от города Киркенес в Северной Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщила телерадиокомпания NRK.
"Российские дальнобойщики торопятся доставить грузы норвежским клиентам. Водители получили информацию от своего руководства о том, что Норвегия собирается закрыть проезд для них с завтрашнего дня", - сообщает телекомпания.
По словам российских водителей, перевозящих грузы, в этом случае единственная возможность поставок в Норвегию из России исчезнет. NRK связалась с компаниями, которые ведут торговлю с российскими партнерами, в приграничном Киркенесе, они подтвердили, что получили те же сигналы.
"В министерстве финансов NRK подтвердили, что они работают над тем, чтобы закрыть границу с Россией для перевозки грузов", - отмечает телекомпания. В письме, подписанном старшим советником Сесилией Шенналд, говорится о том, что в министерстве ожидают скорого закрытия границы для грузовых перевозок.
Осло - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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