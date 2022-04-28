https://ria.ru/20220428/granitsa-1785988434.html

СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок

СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок - РИА Новости, 28.04.2022

СМИ: Норвегия может закрыть границу с Россией для грузовых перевозок

Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщила телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:04

2022-04-28T17:04

2022-04-28T17:04

норвегия

россия

киркенес

в мире

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МУРМАНСК, 28 апр – РИА Новости. Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщила телерадиокомпания NRK."Российские дальнобойщики торопятся доставить грузы норвежским клиентам. Водители получили информацию от своего руководства о том, что Норвегия собирается закрыть проезд для них с завтрашнего дня", - сообщает телекомпания.По словам российских водителей, перевозящих грузы, в этом случае единственная возможность поставок в Норвегию из России исчезнет. NRK связалась с компаниями, которые ведут торговлю с российскими партнерами, в приграничном Киркенесе, они подтвердили, что получили те же сигналы."В министерстве финансов NRK подтвердили, что они работают над тем, чтобы закрыть границу с Россией для перевозки грузов", - отмечает телекомпания. В письме, подписанном старшим советником Сесилией Шенналд, говорится о том, что в министерстве ожидают скорого закрытия границы для грузовых перевозок.

https://ria.ru/20220408/rusofobiya-1782581508.html

норвегия

россия

киркенес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

норвегия, россия, киркенес, в мире