https://ria.ru/20220428/general-1785962393.html

На "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал, заявил Басурин

На "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал, заявил Басурин - РИА Новости, 28.04.2022

На "Азовстали" может находиться отставной канадский генерал, заявил Басурин

Среди украинских националистов, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может быть отставной генерал Вооруженных сил Канады, заявил в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:28

2022-04-28T15:28

2022-04-28T15:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эдуард басурин

днр

азовсталь

мариуполь

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Среди украинских националистов, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может быть отставной генерал Вооруженных сил Канады, заявил в эфире Первого канала официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Там может находиться один из бывших генералов канадской армии, который сначала как бы из поля пропал, потом было сделано заявление Министерства обороны Канады о том, что данный генерал сделал заявление о том, что он увольняется из армии и переезжает на Украину. Может быть, его хотят спасти", — сказал Басурин.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".По словам главы ДНР Дениса Пушилина, помимо военнослужащих ВСУ и боевиков нацбатов, на "Азовстали" укрываются около 400 иностранных наемников.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/azov-1785853038.html

азовсталь

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эдуард басурин, днр, азовсталь, мариуполь