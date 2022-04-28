19:16 28.04.2022 (обновлено: 19:54 28.04.2022)
Газовый оператор Словакии ответил на вопрос о закупке российского газа
Оператор Словакии SPP заявил, что при закупках газа из России будет исходить из решений ЕС
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Газокомпрессорная станция в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Газовый оператор Словакии компания SPP при дальнейших закупках газа из России будет поступать в соответствии с условиями действующих коммерческих контрактов и с договоренностями в рамках ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Ондрей Шебеста.
Газета Financial Times в четверг сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что энергетические компании в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии планируют открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, чтобы удовлетворить российское требование о платежах в собственной валюте.
"Компания SPP всегда поступала и поступает в соответствии с условиями действующих коммерческих контрактов. Любое предлагаемое изменение компания SPP будет анализировать, исходя из его влияния на совместные договорные отношения. Вопросы, связанные с дальнейшими действиями, являются предметом дискуссии на уровне Евросоюза и стран-членов ЕС. Компания SPP будет действовать в соответствии с совместно принятым решением", - сообщил пресс-секретарь.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Путин подписал соответствующий указ 31 марта и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.