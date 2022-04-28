https://ria.ru/20220428/gaz-1786022615.html

Газовый оператор Словакии ответил на вопрос о закупке российского газа

Газовый оператор Словакии ответил на вопрос о закупке российского газа - РИА Новости, 28.04.2022

Газовый оператор Словакии ответил на вопрос о закупке российского газа

Газовый оператор Словакии компания SPP при дальнейших закупках газа из России будет поступать в соответствии с условиями действующих коммерческих контрактов и с РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:16

2022-04-28T19:16

2022-04-28T19:54

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словакия

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ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. Газовый оператор Словакии компания SPP при дальнейших закупках газа из России будет поступать в соответствии с условиями действующих коммерческих контрактов и с договоренностями в рамках ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь компании Ондрей Шебеста.Газета Financial Times в четверг сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что энергетические компании в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии планируют открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, чтобы удовлетворить российское требование о платежах в собственной валюте."Компания SPP всегда поступала и поступает в соответствии с условиями действующих коммерческих контрактов. Любое предлагаемое изменение компания SPP будет анализировать, исходя из его влияния на совместные договорные отношения. Вопросы, связанные с дальнейшими действиями, являются предметом дискуссии на уровне Евросоюза и стран-членов ЕС. Компания SPP будет действовать в соответствии с совместно принятым решением", - сообщил пресс-секретарь.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе в рубли оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Путин подписал соответствующий указ 31 марта и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785975928.html

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экономика, словакия, природный газ, евросоюз, в мире, россия