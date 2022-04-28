https://ria.ru/20220428/gaz-1785994120.html

В Польше предрекли двукратный рост цен на газ

В Польше предрекли двукратный рост цен на газ - РИА Новости, 28.04.2022

В Польше предрекли двукратный рост цен на газ

Главный экономист крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании Orlen Адам Чижевски заявил в беседе с изданием Wirtualna Polska о сильном ценовом давлении... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:28

2022-04-28T17:28

2022-04-28T17:28

экономика

владимир путин

польша

украина

европа

газпром

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный экономист крупнейшей в Польше нефтеперерабатывающей компании Orlen Адам Чижевски заявил в беседе с изданием Wirtualna Polska о сильном ценовом давлении на рынке энергоносителей.По его словам, в этой сфере царит большая неопределенность из-за инфляции и роста стоимости всех видов топлива. Он отметил, что, в частности, цены на дизель и до начала российской спецоперации на Украине были высокими, а теперь из-за дефицита он подорожал еще больше.Что касается газа, то в свете ограничения поставок его стоимость может вырасти в два раза. "Причины — изменения в законодательстве, вынуждающие заполнять хранилища в Европе, и требования Газпрома об оплате сырья в рублях", — пояснил он.Чижевски предположил, что цены на электроэнергию в Польше вырастут до 730 злотых за один мегаватт-час: это окажется больше на 85 процентов по сравнению с прошлым годом. Виной тому стали сохраняющиеся высокие цены на газ и уголь, подытожил он.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/gazprom-1785976464.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785804651.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, польша, украина, европа, газпром