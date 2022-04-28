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OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа - РИА Новости, 28.04.2022
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OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа
OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа - РИА Новости, 28.04.2022
OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа
Австрийская компания OMV не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, работает над решением, отвечающим санкциям ЕС, сообщили... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:56
2022-04-28T16:11
в мире
австралия
газпром
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, работает над решением, отвечающим санкциям ЕС, сообщили РИА Новости в компании."Упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное. Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям", - сказали РИА Новости в компании.В начале марта OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине. При этом глава концерна Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России, назвал невозможным отказ от российского газа для Австрии, если только нет готовности жить с огромными последствиями.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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в мире, австралия, газпром
Материал дополняется
15:56 28.04.2022 (обновлено: 16:11 28.04.2022)
 
OMV не будет открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа

Австрийская OMV не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты российского газа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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ВЕНА, 28 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская компания OMV не планирует открывать счет в Швейцарии для оплаты поставок российского газа, работает над решением, отвечающим санкциям ЕС, сообщили РИА Новости в компании.
"Упоминание газетой Financial Times о том, что OMV откроет счет в Швейцарии для оплаты поставок газа, безусловно, ложное. Мы проанализировали запрос "Газпрома" о способах оплаты в свете санкций ЕС и сейчас работаем над решением, отвечающим санкциям", - сказали РИА Новости в компании.
В начале марта OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине. При этом глава концерна Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России, назвал невозможным отказ от российского газа для Австрии, если только нет готовности жить с огромными последствиями.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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