https://ria.ru/20220428/gaz-1785965283.html

Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме"

Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 28.04.2022

Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме"

Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом, заявил "Газпром". РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:39

2022-04-28T15:39

2022-04-28T17:41

экономика

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россия

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газпром экспорт

pgnig

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом, заявил "Газпром"."После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа", — говорится в заявлении госкорпорации.Там отметили, что выбранный таким образом объем примерно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни."Газпром" 27 апреля полностью приостановил поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях. Кроме того, российская госкорпорация пообещала сократить транзит, если эти страны будут несанкционированно забирать себе газ из общего потока.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, польша, россия, газпром, германия, газпром экспорт, pgnig, санкции в отношении россии