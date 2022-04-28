https://ria.ru/20220428/gaz-1785965283.html
Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме"
Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 28.04.2022
Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме"
Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом, заявил "Газпром". РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:39
2022-04-28T15:39
2022-04-28T17:41
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россия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом, заявил "Газпром"."После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа", — говорится в заявлении госкорпорации.Там отметили, что выбранный таким образом объем примерно соответствует заявкам по контракту с "Газпром экспортом" в предыдущие дни."Газпром" 27 апреля полностью приостановил поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты в рублях. Кроме того, российская госкорпорация пообещала сократить транзит, если эти страны будут несанкционированно забирать себе газ из общего потока.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, россия, газпром, германия, газпром экспорт, pgnig, санкции в отношении россии
15:39 28.04.2022 (обновлено: 17:41 28.04.2022)
Польша покупает российский газ реверсом из Германии, заявили в "Газпроме"
"Газпром": Польша после приостановки прямых поставок покупает газ реверсом из Германии