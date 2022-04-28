https://ria.ru/20220428/gaz-1785942055.html

Премьер Болгарии заявил, что страна не согласится на условия России по газу

Премьер Болгарии заявил, что страна не согласится на условия России по газу - РИА Новости, 28.04.2022

Премьер Болгарии заявил, что страна не согласится на условия России по газу

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны не согласятся на условия РФ по поставкам газа. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:09

2022-04-28T14:09

2022-04-28T14:41

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны не согласятся на условия РФ по поставкам газа."У нас есть прямые запасы для того, чтобы продержаться более одного месяца, если обстоятельства не изменятся. Но мы надеемся завершить строительство нового интерконнектора с Грецией к концу июня. И мы также рассчитываем на общую стратегию закупок сжиженного газа Европейской комиссией", - добавил Петков"Мы надеемся на помощь в получении газа из Азербайджана как можно скорее. Мы также надеемся на совместные закупки сжиженного природного газа (СПГ). Мы ожидаем солидарного ответа от всех европейских стран. Мы сильны в единстве, а не в разногласиях", - заявил Петков газете Monde в ответ на вопрос, какую помощь страна ожидает от ЕС.Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220428/wintershall-1785943408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

болгария, экономика, россия, газпромбанк, газпром, в мире, природный газ