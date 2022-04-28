14:09 28.04.2022 (обновлено: 14:41 28.04.2022)
Премьер Болгарии заявил, что страна не согласится на условия России по газу
Премьер Болгарии Петков: страна не согласится на условия России по поставкам газа
Флаг Болгарии. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что власти страны не согласятся на условия РФ по поставкам газа.
"Нам действительно нужно действовать вместе и действовать быстро. Потому что мы не уступим. Никто не имеет права в одностороннем порядке менять условия контракта. Если бы мы уступили, то это была бы первая трещина в европейской семье, а Болгария не станет причиной этой трещины", - заявил Петков газете Monde.
"У нас есть прямые запасы для того, чтобы продержаться более одного месяца, если обстоятельства не изменятся. Но мы надеемся завершить строительство нового интерконнектора с Грецией к концу июня. И мы также рассчитываем на общую стратегию закупок сжиженного газа Европейской комиссией", - добавил Петков
"Мы надеемся на помощь в получении газа из Азербайджана как можно скорее. Мы также надеемся на совместные закупки сжиженного природного газа (СПГ). Мы ожидаем солидарного ответа от всех европейских стран. Мы сильны в единстве, а не в разногласиях", - заявил Петков газете Monde в ответ на вопрос, какую помощь страна ожидает от ЕС.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".