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МИД Венгрии назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 28.04.2022
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МИД Венгрии назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности
МИД Венгрии назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности - РИА Новости, 28.04.2022
МИД Венгрии назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности
Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны, без альтернативных... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:54
2022-04-28T13:54
экономика
виктор орбан
владимир путин
европа
венгрия
россия
газпромбанк
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны, без альтернативных источников поставок роль России в энергоснабжении Европы останется большой, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто подчеркнул, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию."Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал... энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой, которая транслировалась в его аккаунте в соцсетях.Министр также добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной и вообще всей Европы сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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экономика, виктор орбан, владимир путин, европа, венгрия, россия, газпромбанк, московская биржа, газпром, петер сийярто
13:54 28.04.2022
 
МИД Венгрии назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны, без альтернативных источников поставок роль России в энергоснабжении Европы останется большой, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто подчеркнул, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.
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"Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал... энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой, которая транслировалась в его аккаунте в соцсетях.
Министр также добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной и вообще всей Европы сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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ЭкономикаВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвропаВенгрияРоссияГазпромбанкМосковская биржаГазпромПетер Сийярто
 
 
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