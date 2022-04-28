МИД Венгрии назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал поставки российского газа вопросом нацбезопасности
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгрия согласилась на оплату российского газа в рублях, потому что энергоснабжение является вопросом национальной безопасности для страны, без альтернативных источников поставок роль России в энергоснабжении Европы останется большой, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях, а Сийярто подчеркнул, что прекращение поставок газа из РФ в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию.
"Для нас не вопрос, что мы платим за российский газ так, чтобы он поступал... энергоснабжение является вопросом национальной безопасности, и правительство обязано гарантировать безопасность", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с хорватским коллегой, которая транслировалась в его аккаунте в соцсетях.
Министр также добавил, что роль природного газа из России в снабжении Центральной и вообще всей Европы сохранится, если не появится новых источников природного газа и новых маршрутов его поставок.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам. Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".