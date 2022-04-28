https://ria.ru/20220428/gaz-1785895944.html

Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа

Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа - РИА Новости, 28.04.2022

Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа

Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики в отношении "дочки" "Новатэка", компании... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:28

2022-04-28T11:28

2022-04-28T13:06

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ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики в отношении "дочки" "Новатэка", компании Novatek Green Energy, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер."Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями", — сказал Шефернакер.По словам замминистра, МВД не смогло заранее информировать органы местного самоуправления о введении санкций в отношении фирмы, поскольку "решения о компаниях, внесенных в санкционный список, принимались в закрытом режиме". "Эти решения нельзя было объявить заранее", — уточнил он.При этом другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий скоро вынесет решения, на основании которых польские компании возьмут под свой контроль газовые сети в гминах, где поставками ранее занималась Novatek Green Energy, и восстановят подачу газа. "Действительно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании", - добавил он.Несколько дней назад Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц, среди которых "Газпром", "Новатэк" и "Акрон".Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные фирмы, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785791178.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, новатэк, матеуш моравецкий, газпром, мвд польши, россия, украина, сергей лавров