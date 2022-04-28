11:28 28.04.2022 (обновлено: 13:06 28.04.2022)
Несколько десятков районов Польши остались без сжиженного газа
Несколько десятков районов Польши остались без СПГ из-за санкций против "Новатэка"
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Несколько десятков гмин (районов) Польши остались без сжиженного газа из-за санкций, введенных властями республики в отношении "дочки" "Новатэка", компании Novatek Green Energy, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павер Шефернакер.
"Мы делаем все возможное, чтобы возобновить поставки газа в гмины, в которые он поставлялся российской компанией, объятой санкциями", — сказал Шефернакер.
По словам замминистра, МВД не смогло заранее информировать органы местного самоуправления о введении санкций в отношении фирмы, поскольку "решения о компаниях, внесенных в санкционный список, принимались в закрытом режиме". "Эти решения нельзя было объявить заранее", — уточнил он.
При этом другой заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий скоро вынесет решения, на основании которых польские компании возьмут под свой контроль газовые сети в гминах, где поставками ранее занималась Novatek Green Energy, и восстановят подачу газа. "Действительно, странно, что эта инфраструктура находится в руках российской компании", - добавил он.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные фирмы, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.