https://ria.ru/20220428/gaz-1785893549.html
FT: австрийская OMV Group откроет счет в рублях для оплаты газа
FT: австрийская OMV Group откроет счет в рублях для оплаты газа - РИА Новости, 28.04.2022
FT: австрийская OMV Group откроет счет в рублях для оплаты газа
Дистрибьютеры газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии готовятся открыть счета в рублях в "Газпромбанке" для оплаты российского газа, пишет Financial Times... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:21
2022-04-28T11:21
2022-04-28T11:21
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Дистрибьютеры газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии готовятся открыть счета в рублях в "Газпромбанке" для оплаты российского газа, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.Как утверждает издание, среди компаний, решившихся обойти санкции против Москвы, два крупнейших европейских импортера: немецкая Uniper и австрийская OMV Group. Переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались по мере приближения сроков оплаты."Компания OMV заявила, что проанализировала запрос "Газпрома" о методах оплаты в свете санкций ЕС и работает над решением, соответствующим санкциям", — отмечается в материале.В Брюсселе вынуждены были признать, что любой шаг со стороны ЕС по введению санкций против "Газпромбанка" способен поставить под угрозу весь существующий механизм оплаты российского газа, а это приведет к катастрофическому прекращению поставок в Евросоюз, подчеркнуло СМИ.Накануне "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что София и Варшава также участвуют в транзите газа и, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств, подчеркивал Владимир Путин.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785882128.html
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, цены на нефть, владимир путин, брюссель, софия (город), москва, газпром, omv, газпромбанк
FT: австрийская OMV Group откроет счет в рублях для оплаты газа
Financial Times: австрийская OMV Group откроет счет в рублях для оплаты российского газа