https://ria.ru/20220428/gaz-1785882128.html
Греция поднимет вопрос оплаты российского газа в Евросоюзе 2 мая
Греция поднимет вопрос оплаты российского газа в Евросоюзе 2 мая - РИА Новости, 28.04.2022
Греция поднимет вопрос оплаты российского газа в Евросоюзе 2 мая
Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики в понедельник, 2 мая, сообщил министр окружающей... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:42
2022-04-28T10:42
2022-04-28T10:42
экономика
кириакос мицотакис
греция
болгария
польша
pgnig
евросоюз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
АФИНЫ, 28 апр – РИА Новости. Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики в понедельник, 2 мая, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас телеканалу Skai."Греция будет платить "Газпрому" таким образом, чтобы не нарушить санкции и обеспечить энергетическую безопасность страны", - сказал Скрекас.По его словам, страна 20 мая оплатит поставки газа за предыдущий месяц.Скрекас сказал, что приняты все меры для энергетической безопасности страны."В течение месяца будет новый плавучий резервуар на терминале СПГ Ревитуса, а с новой установкой по регазификации СПГ в Александруполисе в 2023 году можно будет сказать, что мы будем полностью независимы от российского газа", - сказал министр.Премьер-министр Кириакос Мицотакис провел в среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.После совещания пресс-служба премьера сообщила, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. Пресс-служба не уточнила, решено ли перейти на новый порядок оплаты в рублях.В понедельник состоится совет министров энергетики ЕС. Правительство Греции и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) занимают выжидательную позицию, надеясь до тех пор получить четкие указания от ЕС.
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
https://ria.ru/20220428/gaz-1785852067.html
греция
болгария
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кириакос мицотакис, греция, болгария, польша, pgnig, евросоюз, газпром
Греция поднимет вопрос оплаты российского газа в Евросоюзе 2 мая
Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе 2 мая
АФИНЫ, 28 апр – РИА Новости.
Греция поднимет вопрос о способе оплаты российского газа "Газпрому" в Евросоюзе на совете министров энергетики в понедельник, 2 мая, сообщил министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас телеканалу Skai
.
"Греция будет платить "Газпрому
" таким образом, чтобы не нарушить санкции и обеспечить энергетическую безопасность страны", - сказал Скрекас.
По его словам, страна 20 мая оплатит поставки газа за предыдущий месяц.
Скрекас сказал, что приняты все меры для энергетической безопасности страны.
"В течение месяца будет новый плавучий резервуар на терминале СПГ Ревитуса, а с новой установкой по регазификации СПГ в Александруполисе в 2023 году можно будет сказать, что мы будем полностью независимы от российского газа", - сказал министр.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис
провел в среду совещание по энергетике после решений "Газпрома" полностью приостановить поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG
(Польша
) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
После совещания пресс-служба премьера сообщила, что энергетических ресурсов достаточно, перебоев с поставками в страну не ожидается, а следующие выплаты "Газпрому" будут произведены в третьей декаде мая. Пресс-служба не уточнила, решено ли перейти на новый порядок оплаты в рублях.
В понедельник состоится совет министров энергетики ЕС
. Правительство Греции
и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) занимают выжидательную позицию, надеясь до тех пор получить четкие указания от ЕС.