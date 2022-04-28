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В Турции подсчитали доходы России от продажи газа ЕС с начала спецоперации - РИА Новости, 28.04.2022
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В Турции подсчитали доходы России от продажи газа ЕС с начала спецоперации
В Турции подсчитали доходы России от продажи газа ЕС с начала спецоперации - РИА Новости, 28.04.2022
В Турции подсчитали доходы России от продажи газа ЕС с начала спецоперации
С начала военной операции на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов, сообщает турецкое агентство Anadolu. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:14
2022-04-28T03:14
экономика
александр новак
дмитрий биричевский
россия
европа
евросоюз
цены на нефть
турция
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. С начала военной операции на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов, сообщает турецкое агентство Anadolu.Автор публикации Бахаттин Гёнюльташ считает, что ЕС "практически прикован" к России газопроводами и не в силах ввести жесткие санкции против ее энергоносителей, а именно — эмбарго на импорт нефти и газа.Турецкий обозреватель пояснил, что возможное эмбарго повысит цены и нанесет ущерб ЕС и сыграет на руку России, которая сможет продавать нефть и газ остальному миру по высоким ценам. При этом, по его мнению, обеспечить с помощью СПГ все потребности Европы в случае перебоев с поставками российского газа не представляется возможным."Эта ситуация также вызывает деструктивное представление о том, что "ЕС финансирует действия России против Украины"", — заключил Гёнюльташ.Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять — десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. По его словам, даже обсуждение отказа Европы от горючего из России негативно для рынка, он сразу на это реагирует. Новак отметил, что без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены станут непредсказуемыми.По оценке директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики. Он считает, что даже если Европа перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, то в самом идеальном варианте ей удастся заменить только 80 процентов энергоресурсов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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экономика, александр новак, дмитрий биричевский, россия, европа, евросоюз, цены на нефть, турция, украина, в мире
03:14 28.04.2022
 
В Турции подсчитали доходы России от продажи газа ЕС с начала спецоперации

Anadolu: с начала военной операции ЕС перевел России 47 миллиардов евро за энергоресурсы

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Вечеше, Венгрия
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. С начала военной операции на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Автор публикации Бахаттин Гёнюльташ считает, что ЕС "практически прикован" к России газопроводами и не в силах ввести жесткие санкции против ее энергоносителей, а именно — эмбарго на импорт нефти и газа.
"ЕС платит Москве каждый день 450 миллионов долларов за нефть и 400 миллионов долларов за природный газ. С начала российской операции на Украине ей было переведено более 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов", — говорится в статье.
Турецкий обозреватель пояснил, что возможное эмбарго повысит цены и нанесет ущерб ЕС и сыграет на руку России, которая сможет продавать нефть и газ остальному миру по высоким ценам. При этом, по его мнению, обеспечить с помощью СПГ все потребности Европы в случае перебоев с поставками российского газа не представляется возможным.
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
01:15
Европе придется увеличить поставки газа из России, считает аналитик
"Эта ситуация также вызывает деструктивное представление о том, что "ЕС финансирует действия России против Украины"", — заключил Гёнюльташ.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять — десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. По его словам, даже обсуждение отказа Европы от горючего из России негативно для рынка, он сразу на это реагирует. Новак отметил, что без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены станут непредсказуемыми.
По оценке директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики. Он считает, что даже если Европа перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, то в самом идеальном варианте ей удастся заменить только 80 процентов энергоресурсов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 21:29
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ЭкономикаАлександр НовакДмитрий БиричевскийРоссияЕвропаЕвросоюзЦены на нефтьТурцияУкраинаВ мире
 
 
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