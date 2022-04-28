https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ

Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ - РИА Новости, 28.04.2022

Разговор короткий: Россия отрубила Польше и Болгарии газ

Европейские потребители адаптируются к новой схеме оплаты газа. Но нашлись и недовольные. Польша и Болгария отказались, в результате "Газпром" прекратил... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:00

2022-04-28T08:00

2022-04-28T08:01

экономика

россия

болгария

польша

газпром

евросоюз

алексей гривач

фонд национальной энергетической безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493429_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_08322e3067c929164812ecb714fabe66.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейские потребители адаптируются к новой схеме оплаты газа. Но нашлись и недовольные. Польша и Болгария отказались, в результате "Газпром" прекратил поставки. Варшава грозит судом, требует компенсаций. А голубое топливо в Европе, охваченной энергетическим кризисом, опять резко подорожало. Выпадающие объемы, скорее всего, придется восполнять серым импортом через третьи руки. Но сырья на всех не хватит, и энергетический рынок ЕС скоро затрещит по швам.Перекрыли трубуС 1 апреля Россия ушла от долларов и евро в торговле газом с недружественными странами. Согласно указу президента, Газпромбанк открыл специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит требуемую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него "Газпром" получает средства за поставки.По данным Bloomberg, десять европейских клиентов открыли счета в Газпромбанке, а четыре уже расплатились рублями. Но представитель польского правительства Петр Наимский заявил о нежелании придерживаться этой схемы. Его примеру последовал болгарский министр энергетики, сославшись на "значительные риски": в Софии опасаются, что ответственный за конвертацию российский банк не будет соблюдать договоренности.И предупредили: в случае несанкционированного отбора топлива из транзита в третьи страны, поставки сократятся на соответствующий объем.Условия не соблюденыВ Варшаве возмутились. Там намерены добиваться компенсации от "Газпрома" через суд. "Конечно, польские фирмы, у которых есть контракты с Россией, де-факто в данный момент сорванные, предпримут все необходимые юридические шаги", — подчеркнул президент Анджей Дуда.Однако эксперты указывают: Россия в этом случае ничего не нарушает.Серый импортРаньше в Варшаве считали дни до окончания контракта с "Газпромом", он истекает в конце года. Поляки неоднократно заявляли: продлевать не собираемся. С одной стороны, они надеются на поставки СПГ из США, с другой — на трубопровод Baltic Pipe из Норвегии. Непонятно, правда, чем его заполнять: достаточных ресурсов не нашли.Польше требуется 20-21 миллиард кубометров в год. Около пяти — собственная добыча. Еще столько же способен дать СПГ-терминал в Свиноуйсьце (пока его используют лишь на 20%). "Газпром" гарантировал 9,8 миллиарда по маршруту "Ямал — Европа". Предполагалось, что "Балтийская труба" полностью заменит российскую. Однако она обеспечена лишь на 33% — 3,5 миллиарда кубометров в год.Наблюдатели не исключают, что болгары приняли такое решение под внешним давлением. Теоретически они тоже могут перекупить газ у других стран, продолжающих сотрудничать с Россией, например, у Венгрии или Греции. Договорятся, чтобы те больше приобретали по своим контрактам и часть оставляли Болгарии. Своеобразный серый параллельный импорт. Поскольку рынок не очень большой, это вполне возможно.Развалят рынокПока же голубое топливо в Европе подорожало на 21%, до 1350 долларов за тысячу кубометров. К этому якобы были готовы, а Польша и Болгария, как сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, получат газ от европейских соседей.Французы на предвыборный период заморозили цены на электроэнергию. Для внутренних поставщиков это огромные убытки: они покупали сырье дороже, чем продавали."Кассовый разрыв европейских компаний достиг 100 миллиардов евро, и эти средства нужно изыскивать. Если ограничивать поставки из России, будет еще больше, ведь цены продолжат расти из-за дефицита. Не закупать — гарантирован коллапс энергоснабжения в отопительный сезон. Можно было бы углем согреться, но и тут незадача: твердое топливо тоже сильно подорожало, и с учетом эмбарго — это не вариант, чтобы залатать тришкин кафтан", — констатирует Алексей Гривач.ЦБ Германии, аналитики и представители промышленности бьют тревогу: если российские поставки прекратятся, особенно пострадает крупнейшая экономика ЕС. Это ударит по всей Европе, втянув ее в рецессию.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/gazprom-1785667779.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785793202.html

россия

болгария

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, болгария, польша, газпром, евросоюз, алексей гривач, фонд национальной энергетической безопасности, фонд энергетического развития, сергей пикин