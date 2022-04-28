https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html

Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России

Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России - РИА Новости, 28.04.2022

Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России

Завтра открываются сразу два гастрономических фестиваля — Gelendzhik Gastro в Краснодарском крае и "Фиштиваль" в Калининградской области. О том, почему нужно... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:00

2022-04-28T08:00

2022-04-28T08:01

туризм

сергей куприянов

екатерина ii

россия

геленджик

калининградская область

краснодарский край

зеленоградск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785275076_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_03ec3962c23657034e01abb5dba056db.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Завтра открываются сразу два гастрономических фестиваля — Gelendzhik Gastro в Краснодарском крае и "Фиштиваль" в Калининградской области. О том, почему нужно обязательно попробовать арзамасского гуся, строганину из пеламиды и черноморскую сельдь, где еще пройдут подобные праздники, а также как на них есть и не толстеть, — в материале РИА Новости.Благодатная земляВажный день для ценителей южной кухни и всех любителей гастрономических удовольствий: 29 апреля в Геленджике стартует первый Gelendzhik Gastro Festival (GGF). В меню — авторские интерпретации местных деликатесов сразу от 12 шеф-поваров."Они создадут специальные дегустационные сеты, разработанные на основе локальных продуктов — от черноморской сельди и барабули до фермерских овощей и фруктов, — рассказывают в пресс-службе фестиваля. — Каждый состоит из трех блюд — закуска, горячее, десерт. И вино".Среди участников — ресторан при винодельне Château de Talu, паб-пекарня "Причал 93", итальянская лавка La Bottega, рестораны "Маринад", "Зож и Провокация", "Джимми Чу". Фестивальное меню пока держат в секрете, но организаторы согласились раскрыть пару козырей.Шеф-повар Château de Talu Сергей Куприянов, например, порадует гостей двумя сетами. В первом — конфета-пате из моллюсков в сусальном золоте, разварной гусь с мочеными яблоками и французским картофелем гратен, сорбет из ягод.А во втором на закуску — тост с форшмаком из черноморской сельди."В исполнении Куприянова это блюдо особенно воздушное и нежное", — отмечают в Château de Talu.Солоноватый вкус сельди поможет раскрыться основному блюду — утиной грудке с тыквенным муссом, которая покажется слегка сладковатой. Ну а на десерт традиционный сорбет."На эти сеты меня вдохновила любовь к благодатной земле Краснодарского края и черноморской кухне, — признается Сергей Куприянов. — Я уверен: сезонные продукты занимают особое место в любом меню и всегда его украшают".Попробовать можно по фиксированной цене: 790 или 1290 рублей. А сет из трех вин Château de Talu обойдется в 622 рубля. Праздник продлится до 19 мая.Организаторы советуют чередовать дегустации с прогулками по набережной Геленджика (ее протяженность — около 14 километров), а также подъемами в горы, парусными тренировками — так вы сбросите лишние калории."Все сеты — это баланс локальных продуктов: рыба или мясо в сочетании с овощами и легкими салатами. Поэтому участвовать в фестивале можно без ущерба для здоровья и фигуры", — подчеркивает организатор GGF Ксения Тютюшина.Кстати, сеть супермаркетов "Табрис" подготовила особые блюда для GGF, чтобы все желающие смогли собрать сет самостоятельно и устроить пир дома.Рыбный райВ Зеленоградске, прямо на берегу Балтийского моря, завтра начинается "Фиштиваль" — главный весенний праздник морской гастрономии. Если хотите попробовать свежеприготовленных лангустинов, корюшку, сазана, пеламиду, щуку, осьминога — приезжайте в Калининградскую область."В этом году фестиваль проходит уже восьмой раз, — говорят в пресс-службе. — На площадке около 40 точек, каждая со своим меню".Участвуют не только лучшие заведения Калининградской области, но и гости из других регионов России и стран. Ресторан Nur House предложит самые вкусные блюда армянской кухни ("хедлайнер" — пахлава с финиками), "Бульбачка" удивит золотистой белорусской картошкой, а лауреат двух премий Russian Street Food Awards "Быков Бар" — финским рыбным супом и сетом из свежих устриц.Организаторы рекомендуют обязательно попробовать главный калининградский специалитет — строганину из пеламиды, а также рыбную солянку, жареную салаку и корюшку."Помимо уличной еды, будут точки, где можно купить с собой. Чтобы познакомиться с нашей гастрономией, возьмите копченого угря, колбасу с клюквой, сыр "Куршский ворон" и "луизики" — мягкие тягучие ириски с добавлением местных ягод. Название — в честь прусской королевы Луизы", — объясняют в пресс-службе.Запланированы и развлечения: живая музыка, серф-точка, детская зона. А рядом с гастропавильонами расположится минимаркет местных ремесленников. Там можно приобрести украшения, керамику, натуральную косметику, изделия из дерева и стекла.В прошлые годы "Фиштиваль" собирал более 60 тысяч человек, поэтому, чтобы избежать очередей, приходите пораньше. В пятницу гостей ждут к 14:00, в остальные дни — к 11:00. И так до 3 мая.На краю земли"Мир! Май! Мидии!" — под таким девизом с 12 по 22 мая во Владивостоке пройдет ежегодный фестиваль моллюсков. Время выбрано неслучайно."Именно в мае они готовятся к нересту, набирают вес и полезные вещества. Это лучший момент для подачи деликатеса на стол", — объясняет PR-менеджер Анна Степанкина.Рестораны города (их список пока не утвержден) предложат посетителям мидии в разных соусах по единой цене. Но не в привычных вроде сливочно-сырного, томатного или винного, которые знакомы многим, а в оригинальных авторских.В 2021-м 26 заведений продали больше 13 тысяч порций, гости съели 7,5 тонны мидий. В этом ожидают не меньших масштабов.Помимо дегустаций, в программе городской праздник "МидияСаммит" (21 и 22 мая). Посетителей ждут мастер-классы от шефов, лекции о еде и фудкорт с видом на Амурский залив.Но не смешивайте мидии с чем попало! Дегустировать их лучше отдельно или же в составе авторских блюд (шеф-повара точно знают, с чем можно сочетать)."Мидии отлично чувствуют себя в салатах, пастах, супах, пицце, паштетах и с рыбой", — уточняет Анна Степанкина. — А главный плюс — это низкокалорийный продукт, содержащий много белка, поэтому можно себя не ограничивать".Она советует заказать моллюсков с соусом том-ям: "Это настоящий дальневосточный колорит, связанный с нашей близостью к азиатским странам"."Элитный" гусьЕжегодно в конце мая — начале июня (точная дата пока не определена) в 100 километрах от Нижнего Новгорода проходит кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь", объединяющий талантливых поваров со всей России. Шефы приезжают, чтобы обменяться опытом и провести время в атмосфере гастрономического фристайла, а гости — отведать приготовленные ими шедевры.В конце XVII века в Арзамасе вывели элитную породу гусей. В окрестностях выращивали около 20 тысяч этих птиц: только представьте, сколько их было на улицах!"Это зрелище не оставило равнодушной саму императрицу Екатерину II, которая и нарекла Арзамас "гусиной столицей". Местный гусь считался одним из лучших", — рассказывают организаторы. Блюда из него, конечно же, можно будет попробовать на фестивале.Из самого интересного — кулинарное шоу: повара готовят сразу на сто человек. Зрителям тоже разрешают участвовать в приготовлении. Каша с гусем, паэлья, фо-бо, калья, борщ — чем только ни удивляли шефы в разные годы!Конкурс барбекю — еще один способ продемонстрировать свои таланты и получить оценку от экспертного жюри. У профессионалов отдельный тур. Условия простые: приготовить мясо на открытом огне.Еще есть "кулинарный театр". "Это мастер-классы от известных поваров для коллег, — поясняют организаторы. — Первым приглашенным гостем в 2016-м стал один из ярких представителей новой креативной кухни Анатолий Казаков (шеф в ресторанах холдинга White Rabbit)".Праздник сопровождается выступлениями артистов. Там уже побывали "Лепреконсы", "Песняры", группы "Мираж", "Трубецкой", певица IOWA. В этом году гостей ждет сюрприз. А заканчивается все ритуалом — спуском гуся на воду. Это стоит увидеть!

https://ria.ru/20220415/kukhnya-1782256900.html

россия

геленджик

калининградская область

краснодарский край

зеленоградск

владивосток

нижегородская область

арзамас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сергей куприянов, екатерина ii, россия, геленджик, калининградская область, краснодарский край, зеленоградск, владивосток, гастрономия, еда, отдых, нижегородская область, арзамас, куда поехать, рецепты, куда можно лететь, праздник, песняры, мираж