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Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России - РИА Новости, 28.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html
Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России
Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России - РИА Новости, 28.04.2022
Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России
Завтра открываются сразу два гастрономических фестиваля — Gelendzhik Gastro в Краснодарском крае и "Фиштиваль" в Калининградской области. О том, почему нужно... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:00
2022-04-28T08:01
туризм
сергей куприянов
екатерина ii
россия
геленджик
калининградская область
краснодарский край
зеленоградск
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Завтра открываются сразу два гастрономических фестиваля — Gelendzhik Gastro в Краснодарском крае и "Фиштиваль" в Калининградской области. О том, почему нужно обязательно попробовать арзамасского гуся, строганину из пеламиды и черноморскую сельдь, где еще пройдут подобные праздники, а также как на них есть и не толстеть, — в материале РИА Новости.Благодатная земляВажный день для ценителей южной кухни и всех любителей гастрономических удовольствий: 29 апреля в Геленджике стартует первый Gelendzhik Gastro Festival (GGF). В меню — авторские интерпретации местных деликатесов сразу от 12 шеф-поваров."Они создадут специальные дегустационные сеты, разработанные на основе локальных продуктов — от черноморской сельди и барабули до фермерских овощей и фруктов, — рассказывают в пресс-службе фестиваля. — Каждый состоит из трех блюд — закуска, горячее, десерт. И вино".Среди участников — ресторан при винодельне Château de Talu, паб-пекарня "Причал 93", итальянская лавка La Bottega, рестораны "Маринад", "Зож и Провокация", "Джимми Чу". Фестивальное меню пока держат в секрете, но организаторы согласились раскрыть пару козырей.Шеф-повар Château de Talu Сергей Куприянов, например, порадует гостей двумя сетами. В первом — конфета-пате из моллюсков в сусальном золоте, разварной гусь с мочеными яблоками и французским картофелем гратен, сорбет из ягод.А во втором на закуску — тост с форшмаком из черноморской сельди."В исполнении Куприянова это блюдо особенно воздушное и нежное", — отмечают в Château de Talu.Солоноватый вкус сельди поможет раскрыться основному блюду — утиной грудке с тыквенным муссом, которая покажется слегка сладковатой. Ну а на десерт традиционный сорбет."На эти сеты меня вдохновила любовь к благодатной земле Краснодарского края и черноморской кухне, — признается Сергей Куприянов. — Я уверен: сезонные продукты занимают особое место в любом меню и всегда его украшают".Попробовать можно по фиксированной цене: 790 или 1290 рублей. А сет из трех вин Château de Talu обойдется в 622 рубля. Праздник продлится до 19 мая.Организаторы советуют чередовать дегустации с прогулками по набережной Геленджика (ее протяженность — около 14 километров), а также подъемами в горы, парусными тренировками — так вы сбросите лишние калории."Все сеты — это баланс локальных продуктов: рыба или мясо в сочетании с овощами и легкими салатами. Поэтому участвовать в фестивале можно без ущерба для здоровья и фигуры", — подчеркивает организатор GGF Ксения Тютюшина.Кстати, сеть супермаркетов "Табрис" подготовила особые блюда для GGF, чтобы все желающие смогли собрать сет самостоятельно и устроить пир дома.Рыбный райВ Зеленоградске, прямо на берегу Балтийского моря, завтра начинается "Фиштиваль" — главный весенний праздник морской гастрономии. Если хотите попробовать свежеприготовленных лангустинов, корюшку, сазана, пеламиду, щуку, осьминога — приезжайте в Калининградскую область."В этом году фестиваль проходит уже восьмой раз, — говорят в пресс-службе. — На площадке около 40 точек, каждая со своим меню".Участвуют не только лучшие заведения Калининградской области, но и гости из других регионов России и стран. Ресторан Nur House предложит самые вкусные блюда армянской кухни ("хедлайнер" — пахлава с финиками), "Бульбачка" удивит золотистой белорусской картошкой, а лауреат двух премий Russian Street Food Awards "Быков Бар" — финским рыбным супом и сетом из свежих устриц.Организаторы рекомендуют обязательно попробовать главный калининградский специалитет — строганину из пеламиды, а также рыбную солянку, жареную салаку и корюшку."Помимо уличной еды, будут точки, где можно купить с собой. Чтобы познакомиться с нашей гастрономией, возьмите копченого угря, колбасу с клюквой, сыр "Куршский ворон" и "луизики" — мягкие тягучие ириски с добавлением местных ягод. Название — в честь прусской королевы Луизы", — объясняют в пресс-службе.Запланированы и развлечения: живая музыка, серф-точка, детская зона. А рядом с гастропавильонами расположится минимаркет местных ремесленников. Там можно приобрести украшения, керамику, натуральную косметику, изделия из дерева и стекла.В прошлые годы "Фиштиваль" собирал более 60 тысяч человек, поэтому, чтобы избежать очередей, приходите пораньше. В пятницу гостей ждут к 14:00, в остальные дни — к 11:00. И так до 3 мая.На краю земли"Мир! Май! Мидии!" — под таким девизом с 12 по 22 мая во Владивостоке пройдет ежегодный фестиваль моллюсков. Время выбрано неслучайно."Именно в мае они готовятся к нересту, набирают вес и полезные вещества. Это лучший момент для подачи деликатеса на стол", — объясняет PR-менеджер Анна Степанкина.Рестораны города (их список пока не утвержден) предложат посетителям мидии в разных соусах по единой цене. Но не в привычных вроде сливочно-сырного, томатного или винного, которые знакомы многим, а в оригинальных авторских.В 2021-м 26 заведений продали больше 13 тысяч порций, гости съели 7,5 тонны мидий. В этом ожидают не меньших масштабов.Помимо дегустаций, в программе городской праздник "МидияСаммит" (21 и 22 мая). Посетителей ждут мастер-классы от шефов, лекции о еде и фудкорт с видом на Амурский залив.Но не смешивайте мидии с чем попало! Дегустировать их лучше отдельно или же в составе авторских блюд (шеф-повара точно знают, с чем можно сочетать)."Мидии отлично чувствуют себя в салатах, пастах, супах, пицце, паштетах и с рыбой", — уточняет Анна Степанкина. — А главный плюс — это низкокалорийный продукт, содержащий много белка, поэтому можно себя не ограничивать".Она советует заказать моллюсков с соусом том-ям: "Это настоящий дальневосточный колорит, связанный с нашей близостью к азиатским странам"."Элитный" гусьЕжегодно в конце мая — начале июня (точная дата пока не определена) в 100 километрах от Нижнего Новгорода проходит кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь", объединяющий талантливых поваров со всей России. Шефы приезжают, чтобы обменяться опытом и провести время в атмосфере гастрономического фристайла, а гости — отведать приготовленные ими шедевры.В конце XVII века в Арзамасе вывели элитную породу гусей. В окрестностях выращивали около 20 тысяч этих птиц: только представьте, сколько их было на улицах!"Это зрелище не оставило равнодушной саму императрицу Екатерину II, которая и нарекла Арзамас "гусиной столицей". Местный гусь считался одним из лучших", — рассказывают организаторы. Блюда из него, конечно же, можно будет попробовать на фестивале.Из самого интересного — кулинарное шоу: повара готовят сразу на сто человек. Зрителям тоже разрешают участвовать в приготовлении. Каша с гусем, паэлья, фо-бо, калья, борщ — чем только ни удивляли шефы в разные годы!Конкурс барбекю — еще один способ продемонстрировать свои таланты и получить оценку от экспертного жюри. У профессионалов отдельный тур. Условия простые: приготовить мясо на открытом огне.Еще есть "кулинарный театр". "Это мастер-классы от известных поваров для коллег, — поясняют организаторы. — Первым приглашенным гостем в 2016-м стал один из ярких представителей новой креативной кухни Анатолий Казаков (шеф в ресторанах холдинга White Rabbit)".Праздник сопровождается выступлениями артистов. Там уже побывали "Лепреконсы", "Песняры", группы "Мираж", "Трубецкой", певица IOWA. В этом году гостей ждет сюрприз. А заканчивается все ритуалом — спуском гуся на воду. Это стоит увидеть!
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Ольга Кабанова
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сергей куприянов, екатерина ii, россия, геленджик, калининградская область, краснодарский край, зеленоградск, владивосток, гастрономия, еда, отдых, нижегородская область, арзамас, куда поехать, рецепты, куда можно лететь, праздник, песняры, мираж
08:00 28.04.2022 (обновлено: 08:01 28.04.2022)
 

Праздник вкуса и удовольствий: гид по гастрофестивалям России

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусьКонкурс барекю, фестиваль "Арзамасский гусь"
Конкурс барекю, фестиваль Арзамасский гусь - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Ольга Кабанова. Завтра открываются сразу два гастрономических фестиваля — Gelendzhik Gastro в Краснодарском крае и "Фиштиваль" в Калининградской области. О том, почему нужно обязательно попробовать арзамасского гуся, строганину из пеламиды и черноморскую сельдь, где еще пройдут подобные праздники, а также как на них есть и не толстеть, — в материале РИА Новости.

Благодатная земля

Важный день для ценителей южной кухни и всех любителей гастрономических удовольствий: 29 апреля в Геленджике стартует первый Gelendzhik Gastro Festival (GGF). В меню — авторские интерпретации местных деликатесов сразу от 12 шеф-поваров.
"Они создадут специальные дегустационные сеты, разработанные на основе локальных продуктов — от черноморской сельди и барабули до фермерских овощей и фруктов, — рассказывают в пресс-службе фестиваля. — Каждый состоит из трех блюд — закуска, горячее, десерт. И вино".
© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro FestivalGelendzhik Gastro Festival
Gelendzhik Gastro Festival - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
Gelendzhik Gastro Festival
Среди участников — ресторан при винодельне Château de Talu, паб-пекарня "Причал 93", итальянская лавка La Bottega, рестораны "Маринад", "Зож и Провокация", "Джимми Чу". Фестивальное меню пока держат в секрете, но организаторы согласились раскрыть пару козырей.
Шеф-повар Château de Talu Сергей Куприянов, например, порадует гостей двумя сетами. В первом — конфета-пате из моллюсков в сусальном золоте, разварной гусь с мочеными яблоками и французским картофелем гратен, сорбет из ягод.
А во втором на закуску — тост с форшмаком из черноморской сельди.
© Фото : Сергей ШандинВид на главное здание "Шато де Талю"
Вид на главное здание Шато де Талю - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Сергей Шандин
Вид на главное здание "Шато де Талю"
"В исполнении Куприянова это блюдо особенно воздушное и нежное", — отмечают в Château de Talu.
Солоноватый вкус сельди поможет раскрыться основному блюду — утиной грудке с тыквенным муссом, которая покажется слегка сладковатой. Ну а на десерт традиционный сорбет.
"На эти сеты меня вдохновила любовь к благодатной земле Краснодарского края и черноморской кухне, — признается Сергей Куприянов. — Я уверен: сезонные продукты занимают особое место в любом меню и всегда его украшают".
© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival

Сеты на Gelendzhik Gastro Festival

Gelendzhik Gastro Festival
1 из 4

Сеты на Gelendzhik Gastro Festival

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival

Блюда на гастрофестивале в Геленджике

Gelendzhik Gastro Festival
2 из 4

Блюда на гастрофестивале в Геленджике

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival

Шеф-повара 12 ресторанов представят сеты на Gelendzhik Gastro Festival

Gelendzhik Gastro Festival
3 из 4

Шеф-повара 12 ресторанов представят сеты на Gelendzhik Gastro Festival

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival

Gelendzhik Gastro Festival продлится с 29 апреля по 19 мая

Gelendzhik Gastro Festival
4 из 4

Gelendzhik Gastro Festival продлится с 29 апреля по 19 мая

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
1 из 4

Сеты на Gelendzhik Gastro Festival

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
2 из 4

Блюда на гастрофестивале в Геленджике

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
3 из 4

Шеф-повара 12 ресторанов представят сеты на Gelendzhik Gastro Festival

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
4 из 4

Gelendzhik Gastro Festival продлится с 29 апреля по 19 мая

© Фото : предоставлено пресс-службой Gelendzhik Gastro Festival
Попробовать можно по фиксированной цене: 790 или 1290 рублей. А сет из трех вин Château de Talu обойдется в 622 рубля. Праздник продлится до 19 мая.
Организаторы советуют чередовать дегустации с прогулками по набережной Геленджика (ее протяженность — около 14 километров), а также подъемами в горы, парусными тренировками — так вы сбросите лишние калории.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоклонный крест "Рио-де-Геленджик"
Поклонный крест Рио-де-Геленджик - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Поклонный крест "Рио-де-Геленджик"
"Все сеты — это баланс локальных продуктов: рыба или мясо в сочетании с овощами и легкими салатами. Поэтому участвовать в фестивале можно без ущерба для здоровья и фигуры", — подчеркивает организатор GGF Ксения Тютюшина.
Кстати, сеть супермаркетов "Табрис" подготовила особые блюда для GGF, чтобы все желающие смогли собрать сет самостоятельно и устроить пир дома.

Рыбный рай

В Зеленоградске, прямо на берегу Балтийского моря, завтра начинается "Фиштиваль" — главный весенний праздник морской гастрономии. Если хотите попробовать свежеприготовленных лангустинов, корюшку, сазана, пеламиду, щуку, осьминога — приезжайте в Калининградскую область.
© Фото : предоставлено пресс-службой ФиштиваляГости "Фиштиваля" в Калининградской области
Фиштиваль, Калининград - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
Гости "Фиштиваля" в Калининградской области
"В этом году фестиваль проходит уже восьмой раз, — говорят в пресс-службе. — На площадке около 40 точек, каждая со своим меню".
Участвуют не только лучшие заведения Калининградской области, но и гости из других регионов России и стран. Ресторан Nur House предложит самые вкусные блюда армянской кухни ("хедлайнер" — пахлава с финиками), "Бульбачка" удивит золотистой белорусской картошкой, а лауреат двух премий Russian Street Food Awards "Быков Бар" — финским рыбным супом и сетом из свежих устриц.
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля

"Фиштиваль"

Фиштиваль, Калининград
1 из 5

"Фиштиваль"

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля

Рыба на "Фиштивале"

Фиштиваль, Калининград
2 из 5

Рыба на "Фиштивале"

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля

Фиштиваль, Зеленоградск

Фиштиваль, Калининград
3 из 5

Фиштиваль, Зеленоградск

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля

Блюда на "Фиштивале" в Калининградской области

Фиштиваль, Калининград
4 из 5

Блюда на "Фиштивале" в Калининградской области

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля

"Фиштиваль"

Фиштиваль, Калининград
5 из 5

"Фиштиваль"

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
1 из 5

"Фиштиваль"

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
2 из 5

Рыба на "Фиштивале"

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
3 из 5

Фиштиваль, Зеленоградск

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
4 из 5

Блюда на "Фиштивале" в Калининградской области

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
5 из 5

"Фиштиваль"

© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
Организаторы рекомендуют обязательно попробовать главный калининградский специалитет — строганину из пеламиды, а также рыбную солянку, жареную салаку и корюшку.
"Помимо уличной еды, будут точки, где можно купить с собой. Чтобы познакомиться с нашей гастрономией, возьмите копченого угря, колбасу с клюквой, сыр "Куршский ворон" и "луизики" — мягкие тягучие ириски с добавлением местных ягод. Название — в честь прусской королевы Луизы", — объясняют в пресс-службе.
© Фото : предоставлено пресс-службой ФиштиваляГости "Фиштиваля"
Фиштиваль, Калининград - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Фиштиваля
Гости "Фиштиваля"
Запланированы и развлечения: живая музыка, серф-точка, детская зона. А рядом с гастропавильонами расположится минимаркет местных ремесленников. Там можно приобрести украшения, керамику, натуральную косметику, изделия из дерева и стекла.
В прошлые годы "Фиштиваль" собирал более 60 тысяч человек, поэтому, чтобы избежать очередей, приходите пораньше. В пятницу гостей ждут к 14:00, в остальные дни — к 11:00. И так до 3 мая.

На краю земли

"Мир! Май! Мидии!" — под таким девизом с 12 по 22 мая во Владивостоке пройдет ежегодный фестиваль моллюсков. Время выбрано неслучайно.
"Именно в мае они готовятся к нересту, набирают вес и полезные вещества. Это лучший момент для подачи деликатеса на стол", — объясняет PR-менеджер Анна Степанкина.
© Фото : Александр РатниковФестиваль мидий во Владивостоке
Фестиваль мидий во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Александр Ратников
Фестиваль мидий во Владивостоке
Рестораны города (их список пока не утвержден) предложат посетителям мидии в разных соусах по единой цене. Но не в привычных вроде сливочно-сырного, томатного или винного, которые знакомы многим, а в оригинальных авторских.
В 2021-м 26 заведений продали больше 13 тысяч порций, гости съели 7,5 тонны мидий. В этом ожидают не меньших масштабов.
© Фото : Александр РатниковФестиваль мидий
Фестиваль мидий во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Александр Ратников
Фестиваль мидий
Помимо дегустаций, в программе городской праздник "МидияСаммит" (21 и 22 мая). Посетителей ждут мастер-классы от шефов, лекции о еде и фудкорт с видом на Амурский залив.
Но не смешивайте мидии с чем попало! Дегустировать их лучше отдельно или же в составе авторских блюд (шеф-повара точно знают, с чем можно сочетать).
© Фото : Александр Ратников

"Мир! Май! Мидии!"

Фестиваль мидий во Владивостоке
1 из 4

"Мир! Май! Мидии!"

© Фото : Александр Ратников
© Фото : Александр Ратников

Фестиваль мидий во Владивостоке

Фестиваль мидий во Владивостоке
2 из 4

Фестиваль мидий во Владивостоке

© Фото : Александр Ратников
© Фото : Александр Ратников

Гости фестиваля мидий

Фестиваль мидий во Владивостоке
3 из 4

Гости фестиваля мидий

© Фото : Александр Ратников
© Фото : Александр Ратников

Приготовление мидий на фестивале

Фестиваль мидий во Владивостоке
4 из 4

Приготовление мидий на фестивале

© Фото : Александр Ратников
1 из 4

"Мир! Май! Мидии!"

© Фото : Александр Ратников
2 из 4

Фестиваль мидий во Владивостоке

© Фото : Александр Ратников
3 из 4

Гости фестиваля мидий

© Фото : Александр Ратников
4 из 4

Приготовление мидий на фестивале

© Фото : Александр Ратников
"Мидии отлично чувствуют себя в салатах, пастах, супах, пицце, паштетах и с рыбой", — уточняет Анна Степанкина. — А главный плюс — это низкокалорийный продукт, содержащий много белка, поэтому можно себя не ограничивать".
Она советует заказать моллюсков с соусом том-ям: "Это настоящий дальневосточный колорит, связанный с нашей близостью к азиатским странам".

"Элитный" гусь

Ежегодно в конце мая — начале июня (точная дата пока не определена) в 100 километрах от Нижнего Новгорода проходит кулинарный фестиваль "Арзамасский гусь", объединяющий талантливых поваров со всей России. Шефы приезжают, чтобы обменяться опытом и провести время в атмосфере гастрономического фристайла, а гости — отведать приготовленные ими шедевры.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусьКулинарное шоу, фестиваль "Арзамасский гусь"
Кулинарное шоу, фестиваль Арзамасский гусь - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
Кулинарное шоу, фестиваль "Арзамасский гусь"
В конце XVII века в Арзамасе вывели элитную породу гусей. В окрестностях выращивали около 20 тысяч этих птиц: только представьте, сколько их было на улицах!
"Это зрелище не оставило равнодушной саму императрицу Екатерину II, которая и нарекла Арзамас "гусиной столицей". Местный гусь считался одним из лучших", — рассказывают организаторы. Блюда из него, конечно же, можно будет попробовать на фестивале.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь

Кулинарный театр, фестиваль "Арзамасский гусь"

Кулинарный театр, фестиваль Арзамасский гусь
1 из 4

Кулинарный театр, фестиваль "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь

Мастер-классы на фестивале "Арзамасский гусь"

МК, фестиваль Арзамасский гусь
2 из 4

Мастер-классы на фестивале "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь

Кулинарное шоу, фестиваль "Арзамасский гусь"

Кулинарное шоу, фестиваль Арзамасский гусь
3 из 4

Кулинарное шоу, фестиваль "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь

Конкурс барбекю, фестиваль "Арзамасский гусь"

Конкурс барекю, фестиваль Арзамасский гусь
4 из 4

Конкурс барбекю, фестиваль "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
1 из 4

Кулинарный театр, фестиваль "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
2 из 4

Мастер-классы на фестивале "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
3 из 4

Кулинарное шоу, фестиваль "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
4 из 4

Конкурс барбекю, фестиваль "Арзамасский гусь"

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
Из самого интересного — кулинарное шоу: повара готовят сразу на сто человек. Зрителям тоже разрешают участвовать в приготовлении. Каша с гусем, паэлья, фо-бо, калья, борщ — чем только ни удивляли шефы в разные годы!
Конкурс барбекю — еще один способ продемонстрировать свои таланты и получить оценку от экспертного жюри. У профессионалов отдельный тур. Условия простые: приготовить мясо на открытом огне.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусьБольшая сцена, фестиваль "Арзамасский гусь"
Большая сцена, фестиваль Арзамасский гусь - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Арзамасский гусь
Большая сцена, фестиваль "Арзамасский гусь"
Еще есть "кулинарный театр". "Это мастер-классы от известных поваров для коллег, — поясняют организаторы. — Первым приглашенным гостем в 2016-м стал один из ярких представителей новой креативной кухни Анатолий Казаков (шеф в ресторанах холдинга White Rabbit)".
Праздник сопровождается выступлениями артистов. Там уже побывали "Лепреконсы", "Песняры", группы "Мираж", "Трубецкой", певица IOWA. В этом году гостей ждет сюрприз. А заканчивается все ритуалом — спуском гуся на воду. Это стоит увидеть!
Блюда русской кухни - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00
Известный шеф-повар – о русской кухне без мифов и правильном винегрете
 
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